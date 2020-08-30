İnşaat malzemelerini çaldılar

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık suçlarından dolayı tutuklanan zanlılar B.D., ve D.Y., tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Polis memuru Cemal Erginsoylu, zanlıların ‘Sirkat’ suçlaması ile mahkemeye çıkarıldığını söyledi.

Erginsoylu 29 Ağustos tarihinde Küçük Kaymaklı-Lefkoşa'da zanlıların, . Hasan Ertüz'e ait yarım inşaat içerisinde bulunan yine adı edilene ait Grafiti marka mikser ve karıştırıcı ucu, 25 metre beyaz renk elektrik uzatma kablosu, bir adet mavi renk tahta saplı kese, bir adet sarı renk plastik gaz beton duvar tokmağını, 5 adet sprey gaz beton köpüğünü sirkat ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini ayrıca zanlıların kullanımında bulunan araç içerisinde söz konusu sirkat edilen eşyalarına bulunarak emare yapıldığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Cemal Erginsoylu zanlıların ifadelerinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, ayrıca bölgede faili meçhul başka hırsızlık olayları da olduğunu belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden söz alan zanlılar “Pişmanız, özür diliyoruz” beyanında bulundular.

Yargıç Temay Sağer zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Evrim KAMALI)