İnşaat hırsızlığına ek tutukluluk

Lefkoşa’da bir inşaat içerisinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı G.T. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Necip Taşlı olayla ilgili bulguları aktardı. Taşlı, 25 Mart 2018 tarihinde saat 06.00 raddelerinde Ceyhan Sokak Küçükkaymaklı Lefkoşa adresinde bulunan inşaat alanı içerisinden Kenan Boran'a ait toplam değeri 10000 TL olan 160 adet 1m60 cm'lik ray, 40 adet 1m20 cm'lik büyük kelepçe, 40 adet 1m50 cm'lik büyük kelepçe, 80 adet 60 cm'li küçük kelepçe kalıp malzemeleri ile muhtelif inşaat demir artıklarını çaldığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında çalındığı belirtilen inşaat malzemelerinin bir kısmının Haspolat bölgesinde bulunan hurda şirketinde tespit edilerek emare yapıldığını belirtti. Polis memuru Taşlı konu hurda şirketinden alınan bilgide söz konusu inşaat malzemelerini zanlı G.T.’nin sattığının beyan edilmesi üzerine zanlının tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını ve zanlının kullanımında bulunan EC 103 plakalı araç emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Necip Taşlı, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu itiraf ettiğini belirterek vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit tekzibinin yapılacağını, olay yerinde ve çevresinde incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ve halen kayıp emareler olduğu gerekçesiyle zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.