İnşaat halindeki apartmandan düşen Turan hayatını kaybetti
Lefkoşa’da bugün öğle saatlerinde iş aramak için gittiği inşaat halindeki apartmandan düşerek ağır yaralanan 41 yaşındaki Doğan Turan kurtarılamadı.
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Lefkoşa’da bugün öğle saatlerinde iş aramak için gittiği inşaat halindeki apartmandan düşerek ağır yaralanan 41 yaşındaki Doğan Turan kurtarılamadı. Polis Basın Subaylığı, Turan’ın saat 17.00 sıralarında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Turan, aş aramak için gittiği apartman inşaatından beton zemine düşerek ağır yaralanmıştı.
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Etiketler : iş kaza
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