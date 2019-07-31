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İNŞAAT ÇÖKTÜ, 1 ÖLÜ

İNŞAAT ÇÖKTÜ, 1 ÖLÜ

Beton kalıbının çökmesi sonucu Hasan Tarık olay yerinde vefat etti.

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Beylerbeyi’nde Rüzgarlı Bayır Sokak üzerinde saat 19.35 sıralarında inşaatı devam etmekte olan 2 katlı binanın 2. katında beton dökümü yapıldığı sırada beton kalıbının çökmesi sonucu isminin Hasan Tarık olduğu öğrenilen işçi olay yerinde vefat etti.

Meydana gelen olayda yaralanan Ömer Yapıcı (E-45) Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde, Yakşi Murat BAZAROV (E-24) ise Girne Dr Akçiçek Hastanesinde tedavi altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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