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İnönü’ye ateş düştü

İnönü’ye ateş düştü

İnönü yasta… Uzun yıllardır kanser tedavisi gören 45 yaşındaki Deniz Çelikesmer dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

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İnönü yasta… Uzun yıllardır kanser tedavisi gören 45 yaşındaki Deniz Çelikesmer dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Acı haber, Çelikesmer’in ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Evli ve 2 çocuk annesi olan Çelikesmer, bugün İnönü Camisi’nde kılınacak öğle namazı sonrasında İnönü Kabristanlığı’na defnedilecek.

 

 

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