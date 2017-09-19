İnönü’ye ateş düştü
İnönü yasta… Uzun yıllardır kanser tedavisi gören 45 yaşındaki Deniz Çelikesmer dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
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İnönü yasta… Uzun yıllardır kanser tedavisi gören 45 yaşındaki Deniz Çelikesmer dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
Acı haber, Çelikesmer’in ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
Evli ve 2 çocuk annesi olan Çelikesmer, bugün İnönü Camisi’nde kılınacak öğle namazı sonrasında İnönü Kabristanlığı’na defnedilecek.
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Etiketler : ölüm, Deniz Çelikesmer
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