İnönü -Turunçlu yolunda kaza

İnönü -Turunçlu yolunda az önce kaza meydana geldi...

Polis Basın Subaylığı YENİDÜZEN' yaptığı açıklamada kazanın saat 16:30 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun Turunçlu kavşağı ile İnönü kavşağı arasında, Müslüm Koç (E-33), yönetimindeki GM 087 plakalı van araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada plakası ve sürücüsü meçhul bir aracın, kullanımındaki araca arkadan çarpması sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yoldan çıkarak orta refüj içerisinde bulunan sağ yan kısmı üzerine devrilmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Foto: Sosyal medya