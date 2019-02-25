İnönü kavşağında korkutan kaza

Mağusa- Lefkoşa Anayolu üzerinde bu gece meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı, şoförler hafif yaralandı. İnönü kavşağı üzerinde saat 22:00 sıralarında meydana gelen kazada, MD 802 plakalı araç sürücüsü 52 yaşındaki Leyla Çelik, İnönü istikametinden gelip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden anayola giriş yaptı. O esnada Lefkoşa istikametinden Mağusa istikametine doğru seyreden 27 yaşındaki Emmanuel Endozi Aniobi yönetimindeki ZNN 876 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Mağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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