Dila ŞİMŞEK



İngiltere’de yaşayan ve tatil için adamıza gelen Salahi Burhan İbrahim Kulaç, Mağusa – İskele yolunda yaşadığı trafik kazasının ardından güneye sevk edildi. İngiliz Elçiliği’nin de devreye girmesi sonucu Salahi Kulaç için “ambulans uçak” istendi ancak sonuç alınamadı.

YENİDÜZEN’e konuşan, Kulaç’ın yeğeni Ebru Kırmızı, yaşadıklarını anlattı.

Kulaç’ı Türkiye, Yakın Doğu Hastanesi veya İngiltere’ye götürmek istediklerini belirten Kırmızı, güneye sevk edilerek, burada operasyon yapıldığını söyledi.

Ağır yaralıydı



Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi ambulansı, geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Salahi İbrahim Burhan Kulaç’ı ‘tıbbi olarak acil durum’ sebebiyle güneydeki Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne taşıdı.

Güneydeki Lefkoşa Hastanesi’ne Çarşamba günü hasta taşıyan Kıbrıs Türk ambulansına polis ve güney ambulansı eşlik etti.

YENİDÜZEN’e konuşan hasta yakını Ebru Kırmızı, günlerce süren uğraş sonrasında dayısı Kulaç’ın güneye sevk edilmesine izin verildiğini anlattı.

Kırmızı, “Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde ameliyat için yeterli ekipman yoktu, dayıma yanlış teşhis koydular” iddiasını ortaya koydu.

Knews'in haberine göre, yoğun bakımdaki hasta Kulaç, her iki toplumdaki doktorlar arasındaki istişarelerin ardından Lefkoşa Devlet Hastanesine nakledildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti polis memurları, kuzey ambulansına Kermiya geçiş noktası sonrası eşlik ederek, aceleyle Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Acilen ameliyata alınan Kulaç’ın, operasyonun iyi geçtiği öğrenildi.

İki toplum arasında hasta transferi daha önce de ara bölgede gerçekleşse de, kuzeyden bir ambulansın güneydeki bir devlet hastanesine kadar hasta taşıması dikkat çekti.

Ambulans yolculuğunun iki toplumlu komitelerin çalışmasıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Knews muhabirine açıklama yapan güney polis memurları, ambulansa ‘olaysız ve engelsiz bir yol’ sağlamak adına eşlik edildiğini kaydetti.

Hasta yakını Ebru Kırmızı: “Türkiye veya İngiltere’ye götürmek istedik”

YENİDÜZEN’e konuşan, Kulaç’ın yeğeni Ebru Kırmızı, yaşadıklarını anlattı. Dayısı Salahi Burhan İbrahim Kulaç’ın İngiltere’de yaşadığını ve adaya tatil için geldiğini belirten Kırmızı, “Dayım Mağusa İskele yolu üzerinde kaza geçirip yaralandı, kaza günü Mağusa’dan acil olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne nakledildi. Yapılan incelemede bize boynunda kırıklar, kafasında çatlak ve omuriliğinde zedelenme var dediler… Dayımın ameliyat edilmesi gerekiyordu. Kuzenlerim İngiltere’de olunca, annemler, yeğenlerim ve eniştelerim bir çare üretmeye çalıştık… Herkes tanıdıkları ile irtibata geçti” şeklinde konuştu.

Kulaç’ı Türkiye, Yakın Doğu Hastanesi veya İngiltere’ye götürmek istediklerini belirten Kırmızı,

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde ‘ameliyat için yeterli ekipman olmadığının’ söylendiğini dile getirdi.

“Adadaki politik durumdan, elçilik ambulans uçak gönderemedi”

Kırmızı, “En uygun tedavinin İngiltere’de olacağına karar verdik, bunun üzerine dayıma bakan doktorla konuştuk. Yoğun bakımda yatan dayıma ‘uçağa refakatçi olmadan binebilir’ diye rapor yazıldı. Bu arada eniştem ve yeğenlerim Dışişleri Bakanlığı ile görüşerek bir yardım istedi... Ambulans uçağın adaya iniş yapması konuşuldu ancak kuzey ile güneydeki politik durum neticesinde elçilik adaya ambulans gönderemedi. Normal uçaklara da, kafasında bulunan çatlaktan dolayı basınç riski taşıdığından binemezdi” diye anlatmaya devam etti.

Dayısının resmen ‘ortada kaldığını’ ifade eden Kırmızı, güneydeki elçilikle tekrar görüşüldüğünü ancak yeniden ret cevabının alındığını kaydetti.

Kırmızı, tam umutlarının kesildiği anda, güneydeki elçilikten arandıklarını belirterek, “Bize, ‘izin alınırsa kuzeyden ambulansla güneydeki hastaneye getirilsin polis eşliğinde dediler… Aile olarak herkes bunu kabul etti. Zaten dayımın durumu çok acildi ve geçen her dakika zararımızaydı. Dayımın sedyeden sedyeye sevk edilmesi bile tehlikeliydi” şeklinde konuştu.

Hasta yakınının iddiaları

Hasta yakını Ebru Kırmızı, “Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde dayıma yanlış teşhis koydular. Güneydeki doktorlar dayımın boynunda kırık olduğunu ve bazı kemiklerin yerinden oynadığını, omuriliğinde zedelenme olmadığını söyledi. Ayrıca başında, geçen süreçten dolayı pıhtılaşma göründüğü ifade edildi. Bunun yanı sıra, güneydeki doktorlar, Nalbantoğlu hastanesinde dayımın 3 gün kalmasına rağmen, sakal, göğüs kılı ve kaza sonrası kanların temizlenmemesinden dolayı sitem etti…” dedi.

Durumu acil olan bir hastanın üç günden fazla yoğun bakımda yattığına dikkat çeken Kırmızı, güneyde tüm tedavi ve kontrollerin ‘sil baştan’ yapıldığını söyledi.

Neler olmuştu?

Mağusa İskele anayolunda Salamis Hotel çemberinde Pazar akşamı meydana gelen trafik kazasında 68 yaşındaki Salahi İbrahim Burhan Kulaç ağır yaralanmıştı.

Salamis Çemberi'nde meydana gelen kazada PN 083 plakalı aracın sürücüsü Kulaç, aracın kontrolünü kaybedince, yoldan çıkarak takla atmıştı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çabası sonucu araçtan çıkarılan sürücü, önce Mağusa Devlet Hastanesi'ne, ardından ise Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.