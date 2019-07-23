İngiltere'nin yeni başbakanı Johnson

Muhafazakar Parti'nin yeni lideri, İngiltere'nin yeni başbakanı, Boris Johnson seçildi.

Johnson, 2016-2018 yıllarında ülkenin Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı. Ancak 'sert Brexit destekçisi' olarak bilinen Johnson, May'in politikalarını beğenmeyerek 9 Temmuz 2018'de istifa etmişti.

Johnson'ın koltuğa oturduktan sonraki ilk hedefinin ise 31 Ekim'de İngiltere'yi AB'den ayrılmasını gerçekleştirmek olduğu ifade ediliyor.