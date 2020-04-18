İngiltere'den örnek dayanışma

İngiltere’deki Kıbrıslı Türkler örnek bir dayanışma sergiledi.

Kıbrıslı Türkler, Covid-19 Destek Grubu adı altında, ihtiyaçlı ailelere, yaşlılara ve sağlık çalışanları destek oluyor. Kampanyanın içinde gıda alımdan cenaze masraflarını karşılama kadar yardımlar bulunuyor.

Euro Genç TV 'nin hazırladığı video ile her sektörden Kıbrıslı Türkler, Bob Marley’nin ölümsüz şarkısı “One Love”ı seslendirerek, yardım kampanyasına katkı koydu.

Yardım linkleri;

Yaşlı ve ihtiyaçlı Kıbrıslı Türkler için:

https://www.gofundme.com/f/turkish-cypriot-elders-fund

Camiye ambulans alımı için:

https://www.gofundme.com/f/ambulance-vehicles

İhtiyaçlı ailelerin cenaze masraflarını karşılamak için

https://www.gofundme.com/f/helping-families-in-need-pay-for…

Covid-19’dan etkilenen ailelerin cenaze masraflarına yardım etmek için:

https://www.justgiving.com/crowdfunding/ctcauk

Sağlık çalışanlarına destek için:

https://www.gofundme.com/f/help-them-help-us



