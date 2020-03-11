İngiltere'den Kıbrıs'a gelen uçak karantinada
İngiltere-Larnaka seferini yapan uçak, bir yolcunun ateşinin yükselmesinden dolayı karantinaya alındı.
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İngiltere-Larnaka seferini yapan uçak, bir yolcunun ateşinin yükselmesinden dolayı karantina altında.
Uçaktaki yolcular havalanındaki izole bir odaya alındı.
Uçakta 148 yolcu ve 5 mürettebat bulunmakta idi.
Yüksek ateşli 28 yaşındaki Kıbrıslı Rum Larnaka hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalelerin ardından hasta Lefkoşa hastanesine sevk edildi.
Uçaktan indirilen yolcular ise havaalanındaki izole bir odaya alındılar. Havalanına sağlık ekibi gönderildi.
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