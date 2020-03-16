"İngiltere'den gelenler için TOPLU KARANTiNA düşünüyoruz"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BRT’ye konuk oldu.

BRT’ye yaptığı açıklamalarda Özersay özetle şunları söyledi,

“Bu sadece bizim sorunumuz değil, virüs dünyanın sorunu. Bu salgından korunma ve yayılmasını önleme yönünde hangi tedbirin alınacağı da dünyanın meselesi. Gerçek olan bir şey var, sorumluluk hepimizde. Hükümet ne yaptığı bir kenara koyup üzerimize düşeni yapmalıyız. Bazı eksikliklerimiz olabilir, ama 7 gündür üst üste bazen günde iki kere toplanıp kararlar üretiyoruz. Yakın takip ediyoruz, az uyuyoruz, sürekli takipteyiz. Toplum da sorumluluk sahibi olmalıdır” şeklinde konuştu.

"Herkes sorumlu"

Toplu olarak bir arada bulunmamanın ihlal edildiğini belirten Özersay, dün gece yaşanan olay nedeniyle sabaha kadar polisin 7-8 ifade aldığını kaydetti. Bugünden sonra başkalarının da canının yanabileceğine değinen Özersay, vatandaşı sadece hükümetin koruyamayacağını, herkesin hükümet kadar sorumlu olduğunu söyledi.

"Zorunlu ihtiyaç olmadıkça kimse toplu ortamlarda bulunulmamalı. Market kalabalıksa girilmemeli, yoğunluk azalınca gidilmeli. Nüfus sayımı için sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde onlarca, belki yüzün üzerinde ihlal vardı. Cezalandırma yapılmıştı. Yani bir sihirli değneğimiz yok, sokağa çıkma yasağı ilan edince her şey çözülecek diye bir şey yok, tabii azalır ancak hayat durur. Bir günlük sokağa çıkma yasağında bile vatandaşın neler yaptığını bir hatırlamak gerekir. Bu nedenle bu kararı almadan önce iyi ölçüp biçeceğiz"

Özersay, ihlalde bulunan kişilerin tespit edileceğini ve ileriki günlerde canlarının yanacağını söyledi.

OHAL

Özersay, olağanüstü hal tartışmalarına yönelik "Olağanüstü hal ilanına varmaksızın, o tedbirlerin pek çoğu yürürlüğe koyuluyor. Buna belki sokağa çıkma yasağı bile OHAL olmadan karar verilebilir, eğer gerekirse. Ama stoklarımızı tüketmek ne kadar mantıklı? Şu an asıl sorun dışarı ülkelerden girişi durdurmaktır çünkü tüm vakalar kuzeyde de güneyde de yurtdışı bağlantılıdır

İngiltere bağlantılıdır

"Birleşik Krallık bilim insanlarına da göre, çok da sorumluluk sahibi değil virüse karşı. İngiltere’den mecbur kalmadıkça yurttaşlarımız da gelmesin. Orada öğrencilerimiz var, belki özel bir düzenleme yapma yoluna gideceğiz. Öğrencilerimizle ilave bir tedbir düşünüyoruz. Gelmek isteyenleri topluca karantina altına alma kaydıyla gelişlerinin kolaylaştırılması düşüncesindeyiz ancak yurttaş olsa bile, ülkeyi kapatma yoluna da gidebiliriz”.

"Sadece sayılara bakarak temkinli olmaktan geri durulmasın, herkes tedbirini alsın. Bir gerçek var ki, başlangıçta virüs kapan Alman turist, eşine de bulaştıran, durumları iyidir. Ancak yine de tedbiri elden bırakmıyoruz. Ülkede panik havası şu an yok, başlangıçta sorun yaşadık ancak azaldı. Marketlerin yoğunluğu da önceye göre azaldı. Vatandaşlar bizi, biz kamu olarak onları denetleyeceğiz, birbirimizle dayanışıp birbirimizi gözetleyeceğiz. Sadece hükümet bu sorunu çözemez"

Toplum bilincine vurgu yapan Özersay, "Dünyanın farklı yerlerinden binlerce öğrenci var. Ayrım yapmak doğru değil. Bu öğrencilerin bir risk faktörü yok, zaten buradaydılar. Ancak kendi ülkesine gidip gelenler risk taşıyabilirdi. Biz girişlerin durdurulmasıyla bu riski durdurduk. Zaten birlikte yaşadığımız öğrencilere potansiyel taşıyıcı olarak yaklaşmak bilimsel değil, doğru değildir. Hiç kimse bu ayrımı yapmasın" şeklinde konuştu.

Özersay, "Türkiye de yurtdışındaki öğrencilerini geri çağırmıştır. Bir süre sonra onlar da ülkelerini yurtdışına kapatabilir. THY'nin uçuşlarından bunu gözlemliyoruz. Ülkeden çıkış devam edecektir ancak ülkeye girişler tamamen sınırlandırılmıştır. Çok farklı ülkelerden insanlar artık seyahatten kaçınıyor. Seyahat eden kişiler genelde ülkelerine dönmeye çalışan insanlardır"

"Karantinanın veya izolenin çeşitleri var. Toplu karantina için büyük mekana ve personele, o personellerin de karantinada olmasına ihtiyaç var. Salamis Otel'de sağlık denetimleri yapılıyor, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İngiltere'den gelecekleri toplu bir şekilde karantinaya almak pek kolay değil. Mekan bulunsa diğer gerekli tedbirler var uyulması gereken. belki bir charter uçuşla beraber gelmesi sağlanabilir. Sağlık Bakanlığı ara ara kontrol yapar, karantina sağlar ancak sadece polis kontrolüyle bunu sağlamak kolay değil. Bu bireylerin sorumluluğudur, uymayanla ilgili polis tedbirini alıyoruz"

Coronavirüs pozitif olarak tespit edilen kişilerin durumunun iyi olduğunu, kötüye gitmediğini kaydetti.

"Asıl amaç dışarıdan virüsün gelişini engellemek, içeride yayılmasını önlemek. Şu ana kadar rakamlar ve vardığımız nokta çok önemli bir sorun gibi görülmüyor. Ama bir iki gün sonra birden bire rakamlar bizde de artabilir, bunu göz ardı edemeyiz. Türkiye ve diğer ülkelerden solunum cihazı gibi gerekli ihtiyaçlarımızı sipariş ettik. Artık ülkeler bunları dış ülkelere satmayı bıraktı, kendi ihtiyaçları olabileceğinden. ancak gerekli izinleri aldık ve tedbirli bir şekilde getireceğiz"

Özersay, "Sadece kamu veya özel sektör diye bir ayrım yoktur. Evet aldığımız izin kararıyla bir sınırlama getirdik ancak istisnalar var. Hem kamuda, hem özelde temel hizmetleri sağlayan ve risk alan insanlar var. Hepsini teker teker tebrik ediyorum. Marketler açık diyoruz ama burada rafçısı var, fırıncısı var, süt üreteni var, hepsi temel hizmeti sağlıyor. Bu bir tatil izni değildir. Sokağa çıkma yasağı gündeme gelebilir, ama temel gıda ürünlerinde sorun yaşayacağız. Şu an tedarikçiler çalışıyor, hiç insan hareketliliği olmasın diyorsak, marketler açık olamaz. Her ikisini bir arada istemek mantık dışı. Ben herkese cevap vermeye çalışıyorum, yorumlara bakıyorum ama kriz yönetmek kolay bir şey değil"

"Siyaset benim için şimdilik bitmiştir"

"Buraya gelmeden önce Ulaştırma Bakanı ile görüşerek uçuşlar konusunda görüştüm, bir gelişme gün içinde olacaktır. Şu an siyaset bitti, bence bitmiş olmalı. Şunu bilelim, 'davet edilemedi, görüşü alınmadı' eleştirileri var evet ama bilerek yapılmamıştır, neden kötü niyet olsun. Siyaset üzerinden olayları değerlendirmemek lazım. Yaşananlar halkın geleceği için önemlidir. Siyaset benim için şimdilik bitmiştir, seçimlerin zerre önemi yok, siyaset bir lüks şu anda..."

"Sayın Akıncı ile görüşeceğim, Erhürmanla da, aday olacağını açıklayan ve potansiyel adaylarla görüşerek birlik çağrısında bulunacağım. bir karar üretmeye çalışacağız"