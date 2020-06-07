İngiltere'den gelen naaşlar defnedildi

İngiltere'den getirilen 12 naaştan ikisi Mağusa Mezarlığı'na defnedildi. Aile yakınları da burada dua ederken, gözyaşlarına hakim olamadı.

Aileler video çekimi yaparak İngiltere'deki yakınlarına da cenaze törenini gösterdi...

İlk olarak kalp rahatsızlığından yaşamını yitiren 73 yaşındaki Ahmet Arkıner defnedildi.

Mağusa'da defnedilecek diğer naaş ise eşzamanlı olarak toprağa verildi...

Diğer 10 cenaze ise, farklı farklı bölgelerde toprağa verildi.

Fotoğraflar: Dila Şimşek