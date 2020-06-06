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İngiltere'den gelen cenazeler defnediliyor

İngiltere'den gelen cenazeler defnediliyor

Covid-19 salgınında İngiltere’de hayatını kaybeden ve dün akşam adaya getirilen cenazelerden Suzin Topal ve Ufuk kalkan da Lefkoşa Kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı

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Covid-19 salgınında İngiltere’de hayatını kaybeden ve dün akşam adaya getirilen cenazelerden Suzin Topal ve Ufuk Kalkan da Lefkoşa Kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Sabah saatlerinde defnedilen Erdal ve Erbay Yılmaz kardeşlerin ardından diğer iki cenaze de defnedildi.

Geriye kalan 2 cenazenin de İskele ve Yeşilırmak'ta uğurlandığı belirtildi.

Kabristan görevlilerinin özel tulumlarla giyindiği ve defin işlemlerinde geniş sağlık tedbirleri alındığı gözlemlendi.

Cenazeye katılan aile yakınlarının yurt dışına canlı yayın yapması ise yürek burkan bir başka ayrıntı oldu...

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Fotoğraflar Fehime Alasya

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