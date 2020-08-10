İngiltere’den geleceklere 7 gün ev karantinası

Sağlık Bakanı Ali Pilli, İngiltere’den ülkemize geleceklere “7 gün ev karantinası” uygulanacağını açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Bakan Pilli, İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a geleceklerin çift PCR uygulamasına tabi tutulacağını söyledi.

13 Ağustos’ta başlayacak olan uygulama ile ilgili bilgi veren Pilli “7 gün evde izole olma şartı ile Kuzey Kıbrıs’a gelecekler. Gelecek olanların Kuzey Kıbrıs’ta evi olması zorunlu olacak. İster KKTC vatandaşı, ister İngiliz.” dedi.

Pilli bu konuda Sağlık Bakanlığı bünyesinde özel ekipleri kurulduğunu da kaydederek “7 gün boyunca bu insanlar her gün kontrol edilecek. Gerek duyulduğu takdirde 7 günün sonunda bir PCR testi daha yapılacak” dedi.

“İngiltere ‘B’ kategorisine alınıyor”

Sağlık Bakanlığı İngiltere’den Kıbrıs’a geleceklerle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık İngiltere’yi B kategorisine alıyor.

Açıklama şöyle:

“Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında; 10 Ağustos 2020 Tarihinde Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından alınan karar doğrultusunda,13 Ağustos 2020 tarihinden itibaren (13 Ağustos 2020 tarihi dâhil) İngiltere’den adaya gelecek kişilerin uçağa biniş tarihinden önceki üç ile beş gün arasında yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu belgelemeleri kaydı ile KKTC’ye giriş yapabileceklerdir.

Ancak bu kişiler 7 gün süre ile ev karantinasında kalacaklardır. Karantina süresince kesinlikle eve ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, ev karantinası kurallarını ihlal ettiği tespit edilen kişiler, otel karantinasına alınacaktır.”