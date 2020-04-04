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İngiltere'den bir kayıp daha

İngiltere'den bir kayıp daha

Corona virüs, İngiltere’de yaşayan bir Kıbrıslı Türk’ün daha hayatını kaybetmesine neden oldu.

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İngiltere’de yaşayan bir Kıbrıslı Türk’ün daha Coronavirüsten hayatını kaybettiği öğrenildi. Rifat Hassan Rezvan’ın önceki gün Covid-19’a bağlı olarak yaşamını yitirdiğini kızı Meryem Mestan facebook sayfasından duyurdu. Mestan babasının vefatı üzerine dostluk ve arkadaşlık üzerine duygusal bir de mesaj paylaştı.

İngiltere’de 30 kayıp

Elmaziye Kamil, Mustafa Ahmet, Kâmil Ahmet (87), Ahmet Rasit, Yıldıray Faik, Şengül Besim, Mehmet Abdurrahman, Hasan Ali, Hüseyin Yusuf Şufta, Zülfiye Osman, Güney Osman Tarzan (77), Safi Levent, Mustafa Mehmet, Niyazi Numanoğlu, Mehmet Erdoğan, Rahme Erdoğan Tayip, Fezile Mustafa, Doğan Ahmet Konkurt (72), Arif Niyazi, Samime Bilginer (79), Çetin Çetinkaya, Serdar Bali, Tayfun Salih (54), Ahmet Kâmil (62), Osman Mehmet, Özkan Hüseyin, Hatice Yusuf (Veci) (85) Türker Enver (63), Ersin Mehmet Soyalan (75) ve Rıfat Hassan Rezvan.

Kaynak eurovizyon

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