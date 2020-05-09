İngiltere’den bir acı haber daha

İngiltere’de yaşayan 90 yaşındaki Kıbrıslı Türk Kamil Cemil, Covid-19 hastalığından hayatını kaybetti.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, salgın nedeniyle İngiltere’de yaşamını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısının 92, Kıbrıslı Rumların ise 180’ne yükseldiğini söyledi. Horozoğlu, 1 Kıbrıslı Maronitin de salgın nedeniyle hayata gözlerini yumduğunu ekledi.

Nafiya Horozoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Koronavirus bir toplum üyemizi daha aramızdan aldı… İngiltere’de ikamet eden 90 yaşındaki Kamil Cemil amacımız Covid-19 ile verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dileriz… Covid-19 sebebiyle İngiltere’de hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 92’ye ulaştı. Bu sayı kesin olarak bilinen, bu sayının dışında haberdar olmadığımız vakalarda olabilir. İngiltere’de virüs nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslıların sayısı 302’ye ulaştı. Kıbrıslı Rumların sayısı 180’ne yükselirken, Kıbrıslı Türklerin sayısı ise şu an 92 ve 1 Kıbrıslı Maronit hayatını kaybetti. Ayrıca Londra dışında vefat eden 29 Kıbrıslı olduğunu öğrendik bunların 7’si Kıbrıslı Türk. Kıbrıslılar, Londra’daki Covid-19 vakaların yüzde 4.6’sını oluşturmakta. Geçtiğimiz hafta bu oran yüzde 5.5’ydi. Son bir haftada toplam 15 Kıbrıslı virüs sebebiyle hayatını kaybetti (2 Kıbrıslı Türk ve 13 Kıbrıslı Rum) .Geçen hafta toplam 51 Kıbrıslı hayatını kaybetmişti. Kıbrıslı toplumda yoğun bakım hasta sayısı ve vefat sayısında bir düşüş mevcut ama hala tehlike devam ediyor. Gevşeme yok! Tedbirlere duyarlı bir şekilde uymaya devam edelim. Herkes kendinden sorumlu, sosyal mesafeye dikkat etmeniz, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamayı sürdürmeniz, bulaş riski olabilecek ortamlardan uzak durmanız ve maske takmadan dışarı çıkmamanız çok önemli. Rehavete sakın kapılmayın, İngiltere genelinde vaka ve ölüm sayıları hala oldukça yüksek…”