İngiltere’den 160 kişi geldi

Karantina koşulu ile ülkeye geliş ve ülkeden gidişler bu gece de devam etti. İngiltere’den bu gece saat 22.00 sularında Ercan Havalimanı’na gelen tahliye uçağı yaklaşık 160 KKTC vatandaşını ülkeye getirdi.

Uçakta ayrıca 1 da cenaze olduğu açıklandı.

Aynı uçak, ülkede bulunan ve uçuşların durmasıyla ülkesine dönemeyen TC vatandaşlarını da 23.30 sularında Türkiye’ye götürecek.

Fotoğraflar: Ertu HACIMUSA