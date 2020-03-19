İngiltere’deki öğrenciler geliyor



İngiltere’de yüksek öğrenim gören ve henüz adaya gelemeyen öğrenciler, bugün ve yarın yer alacak charter seferleri ile Kıbrıs’a dönecekler.



250’den fazla öğrencinin iki ayrı seferle ana yurtları Kıbrıs’a dönüşü hedefleniyor. Bazı öğrenciler ise kendi istekleri ile İngiltere’de kalmaya devam edecek.



Öğrenciler adaya dönüşü sonrasında 14 gün boyunca merkezi karantinada gözetimde olacak. Girne’deki Malpas Otel yanısıra öğrencilerin bazı öğrenci yurtlarına da yerleştirileceği öğrenildi.



İngiltere’de öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrenciler için İngiltere’den uçuş, Türkiye'den de iniş izni alındı. Öğrenci birlikleri, elçilikler ve turizm acenteleri ile hükümet yetkililerinin temasları olumlu sonuç verdi.



Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da Londra’dan ülkemize öğrencilerimizi getirmek üzere charter seferlerin uçuş izinlerine dair gereken prosedürün tamamlandığını, izinlerin alındığını doğruladı.

Özersay paylaşımında, “Cuma ve cumartesi günü Londra’dan ülkemize öğrencilerimizi getirmek üzere gelecek olan charter seferlerinin uçuş izinlerine dair prosedür de tamamlanmıştır, izinler alınmıştır, o açıdan bir sıkıntı kalmamıştır. Merakta olan öğrencilerimizin ve ailelerinin dikkatine. Dileğim ve uğraşımız başka bir sıkıntı yaşamadan bunu başarmak.’ dedi.