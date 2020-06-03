İngiltere’deki 11 cenaze Cuma'dan itibaren getiriliyor

Bakanlar Kurulu’nun 14 Mayıs tarihli kararı uyarınca COVİD-19 dışındaki sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden 11 Kıbrıslı Türk, 5 Haziran Cuma gününden itibaren İngiltere’den getirilerek, adaya defnedilecek.

YENİDÜZEN’e konuşan Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay 11 cenazenin Cuma gününden itibaren kuzey Kıbrıs’a getirileceğini doğruladı.

KKTC Londra Temsilcisi Oya Pof Tuncalı, 18 Kıbrıslı Türkün ailesinden, yakınlarının KKTC’ye defni için başvuru aldıklarını, bu kişilerin 11’inin başka sağlık sorunları, 7’sinin ise COVİD 19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtmişti. Tuncalı, 14 Mayıs tarihli Bakanlar Kurulu kararına işaret ederek, COVİD 19 dışı nedenlerle hayatını kaybeden 11 kişinin işleminin onaylandığını kaydetmişti. Tuncalı, İngiltere’de COVİD 19 nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısının 100’e yaklaştığını, en genç kayıplarının 26 yaşında olduğunu söylemişti.