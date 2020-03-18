İngiltere'de okullar tatil, sınavlar iptal

İngiltere'de tüm okullar coronavirüs nedeniyle tatil ilan edildi, Mayıs ve Haziran'da yapılacak olan GCSE ve A level sınavları ertelendi.

Karar Cuma gününden itibaren hayata geçecek.

İngiltere de yeni tip koronavirüs nedeniyle okulları kapatıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Cuma günü öğleden sonra okulların kapanmasının ardından öğrencilerin büyük çoğunluğu için eğitime bir sonraki duyuruya kadar ara verileceğini açıkladı. Eğitim Bakanı Gavin Williamson da önemli görevlerde çalışan ebeveynlerin çocukları için istisnai durumlar olacağını belirtti.

Kaynak: The Guardian