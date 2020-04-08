İngiltere'de Kıbrıslı hasta sayısı 300'ün üzerinde

İngiltere’de yayın yapan Parikiaki gazetesi bu güne kadar Birleşik Krallık’ta 150’den fazla Kıbrıslı’nın coronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini yazdı.

Haberde ayrıca İngiltere’de 300’ün üzerinde coronavirüs bulaşan Kıbrıslı hasta olduğunu, bunların çoğunlukla hastanelerde tedavi gördükleri aktarıldı.

Ölenler arasında Londra içinden 95 Kıbrıslı Rum, 55 Kıbrıslı Türk ve bir Maronit, Londra dışından ise Birmingham’da 2 Kıbrıslı Rum, bir Kıbrıslı Rum’un ise Derby’de hayatını kaybettiği paylaşıldı.