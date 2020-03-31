İngiltere'de bir Kıbrıslı Türk daha hayatını kaybetti
Londra Gazete’ye göre; Kıbrıslı Türklerin yakından tanıdığı, İngiltere’de yaşayan önemli simalardan Dr. Tahsin Bilginer'in eşi Samime Bilginer, corona virüsten dolayı hayatını kaybetti.
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Londra Gazete’ye göre; Kıbrıslı Türklerin yakındakin tanıdığı, İngiltere’de yaşayan önemli simalardan Dr. Tahsin Bilginer'in eşi Samime Bilginer, corona virüsten dolayı hayatını kaybetti.
Dr. Tahsin Bilginer’in tedavisi ise devam ediyor.
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