İngiltere ve İsveç'te iklim değişikliği protestosu

Dünya çapında gerçekleştirilen küresel iklim grevi kapsamında İngiltere ve İsveç'te binlerce kişi gösteri düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da parlamento etrafında toplanan binlerce gösterici, küresel iklim grevi kapsamında gösteri yaptı.

Çok sayıda ilkokul öğrencisinin de katıldığı gösteride "Siz yaşlılıktan, biz ise iklim değişikliğinden öleceğiz," "Çevre soykırımını durdur," "Biz de tıpkı okyanuslar gibi yükseleceğiz" yazılı pankart ve dövizler taşındı.

Göstericilerin ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı hedef alan eleştirel dövizler de taşıdığı görüldü.

Öte yandan İsveç'in başkenti Stockholm'de de binlerce çevreci ve öğrenci sokağa çıktı.

Medborgarplatsen Meydanı'nda toplanan yaklaşık 10 bin kişi küresel ısınmaya neden olan politikalar aleyhinde sloganlar attı.

İSVEÇLİ THUNBERG'DEN ESİNLE BİRÇOK ÜLKEDE ÇEVRECİLER SOKAKTA

Trump, ABD'yi Paris İklim Değişikliği Anlaşması'ndan çekmesinin ardından çevrecilerin hedefi haline gelmişti. Trump ile yakın ilişki içindeki Johnson ise İngiltere'yi ABD'nin uydu devleti haline getireceği endişesiyle çevrecilerin tepkisini çekiyor.

Çevreci grup Extinction Rebellion, haziran ayında kentteki merkezi noktaları 1 hafta süreyle işgal etmişti.

Küresel iklim değişikliğinin etkilerine dikkati çekmek için Atlantik Okyanusu'nu yelkenli tekneyle geçen 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg'in çağrısından esinlenen binlerce çevreci bugün, Avustralya'dan ABD'ye pek çok ülkede gösterileri düzenliyor.