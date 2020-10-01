İngiltere, Türkiye'yi karantina listesine aldı

İngiltere; Türkiye, Polonya ve üç Karayip adasından gelecek yolcuları, 14 günlük karantina listesine aldı. Bu ülkelerden İngiltere'ye gidecek yolculardan, İngiliz hükümetinin kararının yürürlüğe gireceği cumartesi saat 04.00'ten itibaren kendi kendilerini 14 gün boyunca izole etmeleri istenecek.

BBC'nin haberine göre Polonya'da Covid-19 vakaları artarken, İngiltere hükümeti, ülkenin verilerini rapor etme şekliyle ilgili endişeler nedeniyle Türkiye'yi güvenli ülkeler listesinden kaldırdığını açıkladı.

Karara uymayanlara caydırıcı ve yüksek para cezaları getirildi. Kendini tecrit etme kuralına uymayanlar 10 bin sterline kadar para cezasına çarptırılabilecek.

İngiltere'de bugün 6 bin 914 koronavirüs ve 59 ölüm kayda geçirildi.