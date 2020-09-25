İngiltere: Kuzey Kıbrıs'a direkt uçuş olmaz

Londra Gazete'ye göre, İngiltere hükümeti, ‘Birleşik Krallık’tan Kuzey Kıbrıs’a (KKTC) direkt uçuşlara izin verin’ başlıklı imza kampanyasına yanıt verdi.

İngiltere’de Parlamentoya sunulan dilekçelerin 10 bin imzaya ulaşması durumunda hükümet talebe yanıt vermek zorunda kalıyor. İmza sayısının 100 bini geçmesi durumunda da dilekçenin talebi Parlamentoda tartışılıyor.

Eylül ayının ilk haftasında 10 bin imzanın üzerine ulaşan kampanya için İngiltere hükümeti dün akşam yazılı bir açıklamada bulundu.

‘KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’Nİ BAĞIMSIZ BİR DEVLET OLARAK TANIMIYOR

İngiltere hükümeti tarafından, Birleşik Krallık’tan Kuzey Kıbrıs’a direkt üçük ile ilişkin şu açıklama yapıldı:

Birleşik Krallık Hükümeti’nin, Kuzey Kıbrıs ve İngiltere arsında direkt uçuşlara izin verme gibi bir planı yoktur. Doğrudan uçuşlar, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülükleri ihlal eder. Uluslararası toplumun geri kalanına göre, Birleşik Krallık, kendi ilan ettiği ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bağımsız bir devlet olarak tanımıyor.

HAVA HİZMETLERİ ANLAŞMASI MÜZAKERESİ GERÇEKLEŞTİREMEZ

Birleşik Krallık, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni, Kıbrıs adasının egemen makamı olarak kabul etmektedir. Sonuç olarak Birleşik Krallık hükümeti, Kıbrıs’ın kuzeyindeki idare ile bir Hava Hizmetleri Anlaşması müzakeresi gerçekleştiremez.

Kıbrıs Cumhuriyeti, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ile Kıbrıs’ın kuzey kesiminde herhangi bir havaalanı belirlememiştir; bu nedenle, Kıbrıs’ın bu bölgesindeki hiç bir havaalanı ICAO tarafından uluslararası trafiğe açık olarak listelenmemiştir.

DİREKT UÇUŞLARA İZİN VERMESİ HUKUKA AYKIRI OLACAKTIR

İngiltere Yüksek Mahkemesi ayrıca 2009 yılında (Kıbrıs Türk Hava Yolları v Ulaştırma Bakanı) Kıbrıs’ın kuzeyindeki Ercan havaalanına direkt uçuşlara izin vermenin uluslararası yasal yükümlülüklerimizi ihlal edeceğine karar verdi. Bunun nedeni, hangi havalimanlarının gümrük havalimanları olarak belirleneceğini seçmek de dâhil olmak üzere, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 1944 Chicago Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi kapsamındaki haklarına saygı göstermemesidir. Bu karar 2010 yılında Temyiz Mahkemesi tarafından onaylandı. Bu çerçevede, Hükümetin Kıbrıs’ın kuzey kısmına direkt uçuşlara izin vermesi hukuka aykırı olacaktır.