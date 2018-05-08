İngiltere ıslak mendillere karşı önlem alıyor

İngiltere'de hükümetin ortadan kaldırmayı planladığı plastik atıklara "ıslak mendil gibi tek kullanımlık ürünlerin" dahil edileceği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Çevre Dairesi (Defra) sözcüsü, biyo-bozunmayan plastik içeren ıslak mendilleri, ortadan kaldırılacak plastik atık kapsamına almayı planladıklarını açıkladı.

Sözcü, ıslak mendil imalatçıları ve perakendecilerle, ürünler üzerinde bu doğrultuda düzenleme yapmaları ve plastik içermeyen ıslak mendil üretmeleri için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

İngiltere'de kanalizasyonların tıkanmasına yol açan malzemenin yüzde 93'ünü, içeriğindeki plastik nedeniyle ıslak mendillerin oluşturduğu belirtiliyor.

Tuvalet kağıdında, tıkanmaya yol açan maddenin yüzde 0,01 oranında bulunduğuna dikkat çekiliyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, yılbaşında 2042 yılına kadar tüm "sakınılabilir plastik atığı" ortadan kaldırma sözü vermişti.