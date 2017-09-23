İngiltere hayalleri suya düştü…

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri, aldıkları ihbar üzerine dün sabah düzenledikleri operasyonda Türkiye’den KKTC’ye 21 Eylül 2017 tarihinde giriş yapan ve İngiltere’ye gitme hayalleri kuran TC vatandaşı V.E’nun tasarrufunda sahte KKTC kimlik kartı ile sahte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi pasaportu buldu. İngiltere hayalleri kuran zanlı ve zanlıya sahte kimlik ve sahte pasaportu temin eden M.S tutuklandı. “Sahte evrak düzenleme” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Sahte kimlik ve pasaportu zanlı Seyitoğlu temin etti…

Meselenin tahkikat memuru Bilal Yarıcıoğlu, 22 Eylül tarihinde saat 10:30’da Beyarmudu istikametinden Dörtyol istikametine doğru seyreden zanlı M.S yönetimindeki HR 302 plakalı araçta polis ekibince yapılan kontrolde TC vatandaşı zanlı V. E’nun tespit edildiğini söyledi. Zanlının üzerinde yapılan aramada ise Özkan Kuruovalı adına düzenlenmiş KKTC kimlik kartı ile üzerinde Özkan Kuruovalı’nın kimlik bilgileri ile zanlı V.E’nun fotoğrafının bulunduğu Özkan Memduh adına düzenlenmiş Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu bulunduğunu açıklayan Yarıcıoğlu, zanlıların tutuklandığını belirtti. Yarıcıoğlu, zanlının verdiği gönüllü ifadesinde konu pasaporttaki resmin kendisine ait olduğunu ve İngiltere’ye gitmek için yaptırdığını ve konu pasaportu kendisine zanlı M.S’nun verdiğini beyan ettiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Yarıcıoğlu, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Tutuklu kalacaklar…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlıların tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.