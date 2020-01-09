İngiltere: Brexit yasa tasarısı kabul edildi
İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı olan Avam Kamarası, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) üyeliğinden ayrılmasının (Brexit) koşullarını düzenleyen anlaşmayı onayladı.
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İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı olan Avam Kamarası, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) üyeliğinden ayrılmasının (Brexit) koşullarını düzenleyen anlaşmayı onayladı.
Avam Kamarası'nın 231'e karşı 330 oyla onayladığı anlaşma, önümüzdeki hafta Lordlar Kamarası'nda görüşülecek.
Anlaşma Lordlar Kamarası'ndan da geçerse, Kraliçe İkinci Elizabeth'in de onayıyla yasalaşmış olacak.
Lordlar Kamarası anlaşma metninde herhangi bir değişiklik yaparsa, anlaşma tekrar oylanmak üzere yeniden Avam Kamarası'na gelecek.
İngiltere 31 Ocak'ta AB'den ayrılacak.
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