İngiltere aşı testlerine perşembe günü başlıyor

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Oxford Üniversitesi'nin Covid-19'a karşı geliştirdiği aşıyı perşembe gününden itibaren insan üzerinde test etmeye başlayacaklarını duyurdu.

Başbakanlık binasında salgınla ilgili bilgilendirmede bulunan İngiliz Bakan, aşı geliştirilmesi için yapılan araştırmalara önemli ödenekler sağlamaya devam ettiklerini söyledi.

Şu ana kadar geliştirilen aşının klinik testlerine hız verdiklerini belirten Bakan Hancock, "Bu çalışmalar sonucunda Oxford Üniversitesi'nin üzerinde çalıştığı aşı perşembe gününden itibaren insan üzerinde test edilmeye başlanacak." dedi.

Normalde bu noktaya bile ulaşmanın yıllar aldığını belirten Matt Hancock, aşı projesine katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Oxford Üniversitesi dışında Imperial College üniversitesinin de aşı geliştirme üzerinde çalışmalar yaptığını belirten Bakan, insan üzerinde yapılan testlerin başarılı olması durumunda seri üretime geçeklerini ve en erken zamanda ülke genelinde kullanıma hazır hale gelmesi için çabaladıklarını söyledi.

Eylül ayı başında kullanıma hazır hale gelebilir

Oxford Üniversitesi'nin aşı projesi üzerinde çalışan profesörlerden Sarah Gilbert ise eylül ayı başında aşının hazır hale gelebileceğini belirtti. Gilbert, normal şartlarda etkin bir aşının 18 ayda hazır hale geldiğini sözlerine ekledi.