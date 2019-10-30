İngiltere 12 Aralık'ta erken seçime gidiyor

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası 12 Aralık’ta erken genel seçime gitme kararı aldı.

Hükümetin erken seçim yasa tasarısını oylayan Avam Kamarası tasarıyı 20’ye karşı 438 oyla kabul etti.

Tasarı Lordlar Kamarasının ve Kraliçe 2. Elizabeth’in onayıyla yasalaşacak.

Avam Kamarasının yasama yılı gelecek hafta ortasında sona erecek ve milletvekilli adayları seçim bölgelerinde kampanyalarına başlayacak.

Ancak bazı muhalefet partileri Başbakan Boris Johnson’ın AB ile önceki hafta vardığı anlaşmayı parlamento kapanmadan önce yasalaştırma girişiminde bulunmasından endişe ediyor. Böyle bir durumda ülke seçimden önce AB’den ayrılabilir.

Anlaşma parlamentoda ilk oylanmasında onay almış ancak tüm onay sürecinin 3 günde tamamlanmasını öngören hükümet önergesinin reddedilmesi üzerine Johnson, anlaşmanın yasama sürecini askıya almıştı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi seçim tarihini 9 Aralık'a çekerek parlamentonun bu hafta kapanmasını, böylece Johnson'ın elinden bu imkanı almayı denedi. Ancak İşçi Partisinin bu yöndeki değişiklik teklifi parlamentoda bu akşam reddedildi.

ANKETLER

Ülkede yapılan son anketlere göre Muhafazakar Parti yüzde 37, İşçi Partisi yüzde 22, Liberal Demokrat Parti yüzde 19, Brexit Partisi yüzde 11, Yeşil Parti yüzde 7 ve İskoç Ulusal Partisi yüzde 4 oy alacak.

İngiltere'de uygulanan dar bölge, çoğunluk seçim sistemine göre ülkedeki 650 seçim bölgesinin her birinde en çok oyu alan aday parlamentoya seçiliyor. Teorik olarak bir parti her seçim bölgesinde ikinci gelerek ülke genelinde çok yüksek oy alsa bile parlamentoya milletvekili sokamayabiliyor. Bu seçim sisteminin, Brexit'in ana konu olacağı erken genel seçimde taktik işbirliklerini gündeme getirmesi bekleniyor.

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti 2017’de kendi isteğiyle gittiği erken seçimde oy oranını yüzde 5 artırırken, 13 milletvekili kaybederek azınlı hükümeti kurmaya mecbur kalmıştı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise anketlerin gösterdiğinin tersine oy oranını yüzde 10, milletvekili sayısını da 30 artırmıştı.

BREXİT SÜRECİ

AB İngiltere'nin talebi üzerine dün Brexit'in 31 Ocak'a kadar ertelenmesine yeşil ışık yakmış, Başbakan Boris Johnson da dün akşam AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a bir mektup göndererek, Brexit'in ertelenmesini İngiltere hükümeti adına kabul ettiğini bildirmişti.

Temmuzda Theresa May'den başbakanlık görevini devralan Johnson'ın daha önce verdiği 3 erken seçim önergesi Avam Kamarasında yeterli desteği bulamamıştı.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda üç kez reddedilmesinin ardından 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit 31 Ekim'e ertelenmişti.

İngiltere 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

