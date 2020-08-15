İngiliz üssünde ırkçı saldırı için soruşturma

Kıbrıs’taki İngiliz üssünde işlenen ırkçı saldırıyla ilgili askeri polis soruşturma başlattı. Siyahi bir İngiliz askerinin aracına ırkçı içerikli grafiti yapıldığı öğrenildi. Londra Gazete’nin haberine göre, 13 Ağustos Perşembe günü meydana gelen saldırının İngiliz Savunma Bakanlığı tarafından kınandığı ve adli soruşturma başlatıldığı paylaşıldı.

Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda, askere ait arabanın üzerine ırkçı kelimeler yazıldı. Buna yanı sıra, ‘Kara hayatlar önemlidir’ söylemine karşı ‘Tüm hayatlar önemlidir’ yazıldı.

BBC, arabanın alayda görev yapan siyahi bir askere ait olduğunu doğruladı. Askerin arabası kampın içinde bulunan güvenlik çitleri ve kapıların arkasında park edilmişti.