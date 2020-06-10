İngiliz üslerinde bin 800 hektar kalkınmaya açıldı

Kıbrıs Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık arasında, İngiliz Üsleri içerisinde kalan bölgelerin kalkınmasına yönelik 2014 yılında imzalanan anlaşmanın uygulamaya konulması sürecinin dün itibarıyla başladığı belirtildi.

Alithia gazetesi, bu tarihi gelişmenin, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis ve İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie ve diğer yetkililerinin katılımıyla dün Lefkoşa’da (güney) gerçekleştirilen törenle başladığını yazdı.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 60 yıl sonra İngiliz Üsleri sınırları içerisindeki askeri olmayan bölgelerin kalkınmasına ilişkin nihai düzenlemenin sağlanmış olduğunu yazan gazete, bunun da gerek etkilenen belediye sakinlerinin, gerekse mal sahiplerinin mülklerini değerlendirme noktasına geleceği anlamını taşıdığını belirtti.

Habere göre, İngiliz Üslerinin, 200 km karelik alana denk gelen yüzde 78’i, şehir planlama bölgelerine dahil olması öngörülüyor. Böylece bu bölgeler içerisinde mülk sahibi olma ve kalkınmaya ilişkin sınırlandırmalar da kalkacak.

Gazete, 16 köy ve 3 belediyenin faydalanacağı bu anlaşmanın ayrıca Dikelya ve Ağrotur İngiliz Üslerinin askeri olmayan bölgeleriyle ilgili kalkınma ve şehircilik planlama bölgelerinin belirlenmesini de öngördüğünü yazdı.

Habere göre, Kıbrıslı Rum hükümeti ile Birleşik Krallık arasındaki anlaşma 15 Ocak 2014’te o dönemin Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague arasında, Anastasiadis’in Londra ziyareti çerçevesinde imzalandı.



Ağrotur’da 860 hektar, Dikelya’da 930 hektar

Anastasiadis, törende yaptığı konuşmada, İngiliz makamlarının kontrol ettiği bölgeler içerisinde kalan sakinler ile mal sahipleri için tarihi bir gün yaşandığına işaret ederek, bunun iki ülke arasındaki mükemmel ilişkilerin elle tutulur bir göstergesini de teşkil ettiğini söyledi.

Anastasiadis, 60 yıl sonra, iki ülke hükümetlerinin kararlılığının sonucu olarak 15 Ocak 2014’te imzalanan anlaşmanın hayata geçirilmekte olduğunu da ifade etti.

Nikos Anastasiadis, anlaşmanın, mülkiyete ilişkin hak sahipliğine ilişkin önemli bir revizyon da sağladığını belirtti.

Bu anlaşmayla birlikte, İngiliz Üsleri bölgesi içerisindeki toprakların büyük bir kısmının kalkınma planlarına dahil edileceğini kaydeden Anastasiadis, Ağrotur Üs bölgesinde 860 hektar, Dikelya bölgesinde ise 930 hektar olmak üzere yaklaşık bin 800 hektarlık alanın kalkınmaya dahil edileceğine işaret etti. Anastasiadis, konut, turistik, ticari, endüstriyel gelişmenin yanı sıra çeşitli eğitim kurumları, hastane, tıp merkezleri, klinik, tema parkları çoklu spor ve eğlence merkezleri gibi yerlerin yapılmasına da olanak sağlanacağını kaydetti.

Anastasiadis, şehircilik planlamasına dahil olacak bölgeler dışında, belirli koşullar altında, benzin istasyonları, lokanta, kokteyl salonları gibi yerler için de izin verilebileceğini söyledi.

Anlaşmanın önemini ve bunun getireceği önemli etkileri de vurgulayan Anastasiadis, anlaşmanın uygulamaya konulmasıyla birlikte, İngiliz Üsler bölge sakinleri için ekonomik büyüme ve faaliyetler açısından önemli fırsatlar doğuracağını ifade etti.

Politis gazetesi ilgili haberi “İngiliz Üsleriyle İlgili Anlaşma Oldukça Önemli-Hâlâ Yol Var” başlığıyla aktarırken Haravgi gazetesi ise “Üsler İçerisindeki 3 Belediye ve 16 Köy İçin Şehircilik Bölgeleri” başlığını kullandı.

Fotolar CNA