İngiliz üsler bölgesinde soygun ve darp: 2 tutuklu

Pile - Beyarmudu arasında İngiliz üsler bölgesinde, bugün saat 18:30 sıralarında soygun ve darp olayı meydana geldi.

Olaya karışan, C.K. (E-25), H.Ö. (E-28) ve Y.S. (E-25), C.K'nin önceden araba satın almak için anlaştığı ve bahse konu yere gelmesini sağladığı Alexandros Georgiou'nun vücudunun muhtelif yerlerinde elleri ve ayakları ile vurup ciddi şekilde darp ettikten sonra adı edilenin kullanımında bulunan mitsubishi marka salon aracı çalıp sürerek izinsiz olarak kuzeye geçirdikleri tespit edildi.

Söz konusu araç Kurudere Paşakent sitesinde tespit edilerek emare olarak alındı. C.K. ve Y.S. tespit edilerek tutuklandı, H.Ö. ise aranıyor. Soruşturma devam ediyor.