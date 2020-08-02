İngiliz Basını’nda ‘MARAŞ AÇILIMI’

İngiliz Dailymail gazetesi, ‘Kapalı Maraş’ın, salgın sonrası ‘açılım’ planlarıyla yeniden turizmin gözdesi haline gelebileceğini yazdı.

Haberde, Kıbrıslı Türk siyasilerin salgın sonrası bölgenin tamamen açılabileceğini söylediğine de yer verildi.

‘Akdeniz’in vazgeçilmezi olabilir’

Dailymail’in haberine göre, 1974’ten beri kapalı olan Kapalı Maraş (Varosha) Kıbrıslı Türklerin ‘açılım’ planlarıyla, yeniden Akdeniz’in vazgeçilmez beldesi olabilir.

Maraş’ın bu bölgesinin, Temmuz 1974’te, Türkiye ile Yunanistan’ın savaşı nedeniyle halka kapatılmış ve terk edilmiş olduğunu yazan gazete, Kapalı Maraş’ın, bir zamanlar ünlülerin gözde seyahat yeri olduğunu da hatırlattı

Ünlülerin uğrak yeriydi

1970’lerde, Brigitte Bardot, Elizabeth Taylor, Richard Burton gibi birçok saygın kişi bu altın sahillere gezdiğini yazan gazete,

Şimdi ise Kıbrıslı Türk siyasilerin, salgın sonrası bölgenin tamamen açılabileceğini söylediğini kaydetti.