​​​​​​​ İNFİAL

Mağusa’da Nijeryalı bir öğrencinin cinayete kurban gitmesi toplumda infial yarattı. İçlerinde çocuk yaşında isimlerin de olduğu cinayet zanlıları dikkat çekti. “Uyuşturucu” ya da “alacak-verecek” meselesi iddiaları konuşulurken, cinayetin sır perdesi henüz aralanmadı.

Meselede ele başı olduğu iddia edilen 28 yaşındaki N.Ş’nin ise 30 Ocak tarihinde ED 581plakalı aracı ile Kıbrıs’ın güneyine kaçtığı tespit edildi. Olay yerine yakın bir marketin güvenlik kameraları incelendi ve aranan N.Ş ile zanlı A.S’nin 30 Ocak tarihinde Dede’nin cesedinin bulunmasından yarım saat önce bölgede olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Mağusa’da Kennedy Taomwabwa Dede’yi evinden darp edip kaçırarak Çanakkale Göleti’ne götüren ve burada da Dede’yi ciddi şekilde darp ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen 3 zanlı daha tutuklandı. Dede’yi öldürdükleri gerekçesiyle 30 Ocak tarihinde tespit edilerek tutuklanan 22 yaşındaki zanlı Z.K, 18 yaşındaki zanlı O.K ve baş harfleri B.Ç olan 16 yaşındaki kız zanlının ardından aranan 21 yaşındaki O.K, 28 yaşındaki A.S ve baş harfleri S.D olan 17 yaşındaki kız zanlı da önceki gece tespit edilerek tutuklandı. “Adam öldürme”, “İnsan kaçırma” ve “Ciddi darp” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı O.K, A.S ve 17 yaşındaki kız zanlı S.D aleyhine 1’er günlük tutukluluk süresi temin edildi. Cinayet ile ilgili olarak tutuklu sayısı 6’ya çıkarken meselede elebaşı olduğu iddia edilen 28 yaşındaki N.Ş’nin ise 30 Ocak tarihinde ED 581plakalı aracı ile Kıbrıs’ın güneyine kaçtığı tespit edildi.

Cesedin bulunmasından yarım saat önce gölet bölgesindeydiler...

Dövülerek öldürülen Kennedy Dede’nin cansız bedeni 30 Ocak tarihinde saat 16:45’te Çanakkale Göletinde çıplak vaziyette bulunmuştu. Elde edilen bilgilere göre olay yerine yakın bir marketin güvenlik kameraları incelendi ve aranan N.Ş ile zanlı A.S’nin 30 Ocak tarihinde Dede’nin cesedinin bulunmasından yarım saat önce bölgede olduğunun tespit edildiği öğrenildi. Yine elde edilen bilgilere göre N.Ş’nin, Dede’nin cesedinin bulunmasından çok kısa bir süre sonra apar topar ED 581 plakalı aracı ile Akyar barikatından adanın güneyine geçtiği öğrenildi.

Karşılarında polisi buldular...

Zanlı A.S, önceki gece Pile’de kıskıvrak yakalanırken, zanlı O.K ile 17 yaşındaki S.D ise korktukları için polise giderek teslim oldular. Elde edilen bilgilere göre parasız kalan N.Ş ile A.S, önceki gece kendilerine para getirmesi için anlaştıkları kişi ile buluşmak üzere ED 581 plakalı araçla Pile içerisine gittiler. Kendilerine para getirecek olan kişiyi beklemeye başlayan N.Ş ile A.S karşılarında polisi görünce neye uğradıklarını şaşırdı. A.S polis tarafından kıskıvrak yakalanırken, N.Ş ise son anda kaçmayı başardığı öğrenildi.

Polis, cinayet anını içeren video görüntüsü olduğu bilgisini yalanladı...

Kennedy Dede’nin cinayete kurban gitmesiyle ilgili olarak günlerdir bazı basın kuruluşları çeşitli iddialara yer verilirken, bazı basın kuruluşları ise cinayet anının bir vatandaş tarafından videoya çekildiği iddialarına yer verdi. Polis ise cinayet anını içeren herhangi bir videonun olmadığını söyleyerek bu bilgiyi yalanladı.

Teknik takip sonucu tespit edildiler...

Kennedy Dede’nin cesedinin Çanakkale Göleti’nde bulunması ve haber sitelerine “Gölette ceset bulundu” şeklinde haberlerin çıkması üzerine Kennedy Dede’nin yaşadığı apartmandaki bazı vatandaşların polisi arayarak bir gece önce apartmanda kavga gürültü olduğunu ve bulunan cesetle alakalı olabileceği yönünde ihbarlarda bulundukları öğrenildi. Alınan ihbar üzerine harekete geçen polis, Dede’nin kalmakta olduğu Kuzenler Apartmanına giderek apartmandaki ve bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, kamera görüntülerinde N.Ş’nin aracının görüldüğünün tespit edildiği öğrenildi. Tahkikatı genişleten polis ekipleri teknik takip sonucu 7 zanlıyı da tespit etti.

Yasa dışı yollardan güneye geçtiler...

Meselenin tahkikat subayı Müfettiş Erkan Yahat, 29 Ocak tarihinde saat 21:45’te zanlı O.K, A.S ve 17 yaşındaki zanlı S.D’nin yanlarında bulunan, 31 Ocak tarihinde mahkemeye çıkarılan zanlı Z.K, O.K, 16 yaşındaki B.Ç ve henüz tespit edilemeyen bir erkek şahıs ile birlikte Kali Land bölgesinde bulunan Kuzenler Apartmanı Daire 7’de kalan Nijerya uyruklu Kennedy Dede’yi evi içerisinden zorla darp edip alarak GU 042 plakalı araçla kaçırdıklarını belirtti. Zanlıların Dede’yi Çanakkale Göleti’ne götürüp orada da ciddi şekilde darp ettiklerini belirten Yahat, Dede’nin ölümüne neden olduklarını açıkladı. Yahat, zanlı Z.K, O.K ve B.Ç’nin 31 Ocak tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde 2’şer günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsattı. Zanlı O.K, A.S ve S.D’nin 30 Ocak tarihinde yasa dışı yollardan güneye geçtiklerini belirten Yahat, zanlıların 31 Ocak tarihinde ise akşam saatlerinde gelip teslim olduklarını açıkladı. Soruşturması yürütülen meselenin ciddi bir mesele olduğunu belirten Yahat, soruşturmanın selameti açısından zanlıların 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı S.D pişman olduğunu söyledi...

Mahkemede söz alan 17 yaşındaki zanlı S.D “Pişman olduğum için geri geldim zaten. Pişman olduğum için kaçmadım” dedi.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı O.K, A.S ve S.D’nin tahkikat maksatları bakımından 1’er gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. 6 zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.