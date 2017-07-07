İndirim şöleni ve Buray konseri ilgi çekti...
40. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında önceki akşam Kıbrıslı sanatçı Buray konser verdi.
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40. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında önceki akşam Kıbrıslı sanatçı Buray konser verdi.
Program kapsamında Güzelyurt Kapalı Çarşı’da düzenlenen İndirim Şöleninde vatandaşlar hem alışveriş yapma fırsatı buldu hem de Buray’ı dinledi.
Güzelyurt Belediyesi, indirim şöleninde yaptığı alışverişin fişini getirenlere piyango bileti dağıttı.
Konser sonrası yapılan piyango çekilişinde ise 14 adet bisiklet verildi.
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Etiketler : Portakal Festivali, Güzelyurt Portakal Festivali, Buray
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