

40. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında önceki akşam Kıbrıslı sanatçı Buray konser verdi.

Program kapsamında Güzelyurt Kapalı Çarşı’da düzenlenen İndirim Şöleninde vatandaşlar hem alışveriş yapma fırsatı buldu hem de Buray’ı dinledi.

Güzelyurt Belediyesi, indirim şöleninde yaptığı alışverişin fişini getirenlere piyango bileti dağıttı.

Konser sonrası yapılan piyango çekilişinde ise 14 adet bisiklet verildi.



