İndirim Kampanyası’na katılan firma ve marka sayısı 119 oldu

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) öncülüğünde 1 Kasım’da başlatılan ve geçen hafta Başbakan Tufan Erhürman’ın katılımı ile gerçekleştirilen basın toplantısı ile duyurulan indirim kampanyasına katılan firma ve marka sayısı 119’a ulaştı.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, kampanyaya katılan firma ve markalar, kendi ürün portföylerine uygun indirim oranları uyguluyorlar. Tüketiciler, kampanyada uygulanan indirimler ve diğer koşulların neler olduğunu Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın web sitesinden, http://www.ktto.net/indirim-kampanyasi öğrenebiliyorlar.

İndirim kampanyası hakkında daha detaylı bilgi almak ve kampanyaya katılmak isteyen firmaların ise, KTTO Ticaret Geliştirme Uzmanı Sonay Özmen’e (0392 228 37 60) başvurmaları gerekiyor.

KTTO tarafından düzenlenen indirim kampanyasının, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına karşı hane halkının korunmasını amaçladığı kaydedilen açıklamada, “Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak kampanyaya katılan firmalara ve destek veren paydaşlarımıza teşekkür ederiz” denildi.

FIRMA VE MARKALARIN İNDİRİMLERİ

DEVRİM HOME BRILLANT mağazasında 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, tüm ev tekstili ve perde gurubunda peşin satışlarda %20 indirim uygulanmaya başlamıştır.

KIBRIS SES, 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, işitme cihazlarına Türkiye fiyatlarına ek %10 oranında indirim uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca diğer tüm ürünlerde (işitme cihazı pili , kulak kalıbı , işitme testi) %10 indirim uygulanmaya başlamıştır.

SEMSON TİC. LTD. ŞTİ. 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, tüm BOSCH beyaz eşya ürünlerinde % 15 oranında indirim uygulanmaya başlamıştır.

YÜKSEL AHMET RAŞİT LTD. 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, aşağıda belirtilen indirim oranları uygulanmaya başlamıştır.

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION, 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, tüm emlak ürünlerinde 12 ay faizsiz, %5 indirim uygulanmaya başlanmıştır.

HACIKÜÇÜK İŞLETMELERİ LTD. , 01 – 30 Kasım tarihleri arasında kampanyada, sadece market kanalında geçerli olacak, aşağıda belirtilen ürünlerde geçerli %10 indirim uygulaması başlamıştır.

FAB LTD. (FAB HOME) , 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, Vestfrost beyaz eşyalarda peşin fiyatına %10 indirim ve kredi kartına 2 taksit uygulaması, Finlux televizyonlarda ise peşin fiyatına %10 indirim ve kredi kartına 2 taksit uygulaması başlamıştır.

FAB SOLAR , 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada güneş enerji sistemlerinde peşin fiyatına %10 indirim uygulaması başlamıştır.

ATLAS GLOBAL , 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, Lefkoşa-Adana-Lefkoşa ,Lefkoşa - İstanbul- Lefkoşa ve Lefkoşa- İzmir- Lefkoşa karşılıklı seferlerinde yapacakları uçuşlarda, Odamızdan temin edilecek kodun kullanımı ile %10 indirim uygulaması başlamıştır.

YENİDÜZEN GAZETESİ, 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, reklam tarifesi üzerinden %25 indirim uygulamasına başlamıştır.

M. TOROS TİCARET LTD. , 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, beyaz eşya ve klima ürünlerinde 10% ve 15% oranlarında indirim uygulaması başlamıştır.

LANOR LTD. 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, marketlerin birim rakamları üzerinden Zwan tüm çeşitlerinde, Elit çikolata ve şekerleme , Doğadan marka en çok satan 9 çeşitte ve Zeelandea kek mixing ürünü %10 indirim uygulaması başlamıştır.

LEMAR 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, aynı barkodlu üründen 5 alana 1 tane de bedava (ağır alkol, terazi barkodlu ürünler, gazete, sigara ve kontör kampanyaya dahil değildir.)

OERO TRADING LTD. 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak, kampanyaya katılan marketlere, Huggies, Lipton, Signal, Omo, Knorr, Yumoş ve Barilla markalarında + 10% indirim uygulaması başlamıştır.

SEGAFREDO ZANETTİ . 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, yemek menülerinde %15 indirim uygulaması başlamıştır.

SUNSEL ENTERPRISES 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, aşağıda belirtilen indirim oranları uygulanmaya başlamıştır.

DEPRELİ MOBİLYA 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, %10 - % 20'ye varan indirim başlamıştır.

MR PİPE 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, BOSCH VE BUDERUS ürünlerinde %10 indirim uygulaması başlamıştır.

THE CHERRY RED 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, yeni logo tasarımı ve kurumsal kimlik tasarımı paketlerinde % 15 indirim uygulaması başlamıştır.

NORTH POWER PROPERTY 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, ilk dairede %5, ikinci dairede %10 ve üçüncü dairede %15 indirim uygulaması başlamıştır.

DOĞA ALP LTD. 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, KARACA markasında %25 + %10, JAKAMEN markasında %10 indirim uygulaması başlamıştır.

ANIL SPOR , 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, PUMA mağazasında ve diğer tüm ürünlerde %10 indirim uygulaması başlamıştır.

TUNGA MEDYA (Kıbrıs’ta Promosyon www.kibristapromosyon.com) 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, promosyon ürünlerinde %10 oranında indirim uygulaması başlamıştır.

CELAL CİN CENTER, 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, KONFOR mobilya markasında, oturma odası gruplarında, yemek odası gruplarında ve yatak odası gruplarında %20 indirim uygulaması başlamıştır.

HALSON LTD. , 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada UNDER ARMOUR markasında ikinci üründe %40, FLO markasında ikinci üründe %40, Petrol ofisi madeni yağlarında ise %10 indirim uygulaması başlamıştır.

SHOE GAR, 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, %15 ile %40 arasında indirim uygulaması başlamıştır.

OLGUN STORE, 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, KUKA, COASTAL HOMES, NORD,

YATSAN, B&T markalarında %10 indirim uygulaması başlamıştır.

DOMİNO’S PİZZA, 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, internet siparişlerinde %10 indirim uygulaması başlamıştır, öğlen saatlerinde 12:00 – 14:00 saatleri arasında verilen siparişlerde küçük boy pizza menüsü içecek fiyatı 1 TL olarak belirlenmiştir.

MÜNİR HÜSEYİN LTD. 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, BOMPANİ, SEVERİN, OCEAN GROUP, FERRE COOKING, LAMINOX, HOHNER ve EKO markalarında %10 indirim uygulamasına başlamıştır.

MY ISABELLA SHOES, 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada ,yeni sezon ürünlerde %10 indirim uygulamasına başlamıştır.

NECİPOĞLU LTD. , 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada seramik ve mobilya ürünlerinde %5 ve %10 oranlarında indirim uygulamasına başlamıştır.

CHINA BAZAAR, , 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada cam, porselen, oyuncak, tekstil, ayakkabı, giyim, küçük ev aletleri ve teknoloji ürünlerinde %10 indirim uygulamasına başlamıştır.

CAFE SUMİ. 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada %10 indirim uygulamasına başlamıştır.

ŞAH MARKET , 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada Foodies Corner’da sıcak yemekler, Salad Bar’da taze salata çeşitleri, Pasdacı’da tatlı ve tuzlu çeşitlerinde % 10 indirim uygulamasına başlamıştır.

BAYRAMOĞLU SHOES , 01 – 30 Kasım tarihleri arasında Girne Mete Adanır Caddesi ve Lefkoşa Osman Paşa Caddesi şubelerinde geçerli olacak kampanyada, %10 indirim uygulamasına başlamıştır.

COOKIES BAKE SHOP, 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada COOKIES WINGS, CHEESE BURGER, ve CHICKEN LOVERS menülerinde indirim uygulamasına başlamıştır.

PACKSEL LTD. 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, tüm ürünlerde peşin fiyatına %10 indirim uygulamasına başlamıştır.

RAVMEN ve EMA Butik. 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada , tüm ürünlerde %20 indirim uygulamasına başlamıştır.

SERENA GROUP 01 – 30 Kasım tarihleri arasında ROMAN, AVVA, PIERRE CARDIN markalarında %20 indirim uygulamasına başlamıştır.

AKAY OPTİK. 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada gözlük ve saatlerde mevcut indirim oranına ek %5 indirim uygulamasına başlamıştır.

BOZTUNA TRADING. 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, TREND, MONDİ , İSTİKBAL ve BELLONA markalarında %20+%10 indirim uygulamasına başlamıştır.

CMS GÜVENLİK. . 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, HD kamera sistemlerinde %10 indirim uygulamasına başlamıştır.

ÇUVALCIOĞLU & SONS LTD. 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, ZİBRO gaz yağlı japon sobalara kredi kartına %5, peşin satışlarda %8 indirim uygulamasına başlamıştır.

ARMAR ELECTRONICS LTD. - TEPE HOME, 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada mobilya, aksesuar ve küçük ev aletlerinde %10 indirim uygulamasına başlamıştır.

SEMRA LTD. 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak ASLAN YAPI KİMYASALLARI marka boya, elektrikli ev aletleri, sıhhi tesisat çeşitleri, tüm hırdavat çeşitlerinde % 10 uygulamasına başlamıştır. (Kampanyaya inşaat demiri, profil, çim, tuğla, demir ürünleri dahil değildir)

DENİZ PLAZA, 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, tüm ürünlerde %10 indirim uygulamasına başlamıştır.

TANSU ERCANTAN TİC. ŞTİ. LTD, 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada,

TOYOTA marka araç yedek parçalarında % 15 indirim uygulamasına başlamıştır.

STILEVS, 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada aşağıda belirtilen ürünlere indirim uygulanacaktır.

MUSTAFA HACIALİ YEM SANAYİİ , 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, fabrikanın ürettiği yemlerde 5%, KIRNI PİLİÇLERİ tüm ürünlerde 5% indirim uygulamasına başlamıştır.

ÇELİKSAN & CO. LTD. , 01-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanya da, tüm Elektrik Malzemelerinde %30 ve Aydınlatma Malzemelerinde ise %15 indirim fırsatı peşin satışlarda geçerli olacak şekilde uygulanmaya başlamıştır.

SUNSEL ENTERPRISES 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, MİELE markasında % 10 indirim uygulamaya başlamıştır.

MAMÜLCÜOĞLU, 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada tatlı ve tuzlu kuru pasta çeşitlerinde ve mayalı ürünlerde (poğaça, zeytinli, pizza) % 10 indirim uygulamaya başlamıştır.

ÖZTİNOKS, 01 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, endüstriyel mutfak ve çamaşırhane ekipmanlarında % 10 indirim uygulamaya başlamıştır.

AGAH NECAT VE KARDEŞİ LTD., 01-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, perakende satışlarda DYO inşaat boyalarında %10 indirim uygulamasına başlamıştır.

SUİTEX LTD., 01-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, aşağıda belirtilen indirim oranları uygulamaya başlamıştır.