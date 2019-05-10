İnci’ye 2 ay hapis

Girne’de 2015 yılında Beyti Retoran’ı basarak restoran sahibi Mehmet Okumuş’u ciddi şekilde dövüp burnunun kırılmasına sebep olan Serhat İnci, dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak 2 ay hapse mahkûm edildi.

Başkan Nuvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla’dan oluşan heyetin kararını yargıç Hacımulla okudu. Hacımulla, 2015 yılı Kasım ayında Serhat İnci ve beraberindeki iki şahsın Beyti Restoran içinde, aralarında daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan işletme sahibi Mehmet Okumuş ile tartıştıklarını söyledi. Hacımulla, sanığın çıkan kavgada Okumuş’un yüzü ile vücuduna elleri ve ayakları ile vurup darp ettiğini belirtti. Sanığın Okumuş’un burnunu kırarak vahim zarara uğrattığını belirten Yargıç, sanığın yargılandığı vahim zarar suçunun oldukça ciddi bir suç olduğunu kaydetti. Hacımulla, sanığı aleyhine ve lehine olan olguları değerlendirdiklerini belirterek, 2 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Girne’de 2015 yılında Beyti Restoran’ı basarak restoran sahibi Mehmet Okumuş’u ciddi şekilde dövüp burnunun kırılmasına sebep olan Serhat İnci, 30 Aralık 2015 tarihinde KKTC’de Yasaklı Göçmen ilan edilerek ülkeye girişi yasaklanmıştı. 7 Kasım 2017 tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu 2 yıl önce ülkede ciddi suçlara karışan ve kabarık bir sabıka dosyası bulunan Serhat İnci’nin KKTC’ne giriş yasağının kaldırılmasına karar vermişti.