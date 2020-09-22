İncirli’de yangın

İncirli köyünün güney doğu kısmında bulunan Saniye Sertce Serdengeçti’ye ait ağılın yanında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yığın halde bulunan yaklaşık 200 adet rulo balya ve yine balyaların yanında bulunan bir kısmı yığın bir kısmı ise torbalanmış olan yaklaşık 25 ton arpa yanarak zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.