İncirli: “Parçalanırsak üstesinden gelemeyiz”

Lefkoşa Milletvekili, CTP Kadın Örgütü Başkanı Sıla Usar İncirli, “Toplumun tümünü kucaklayarak ilerlemek, bölünmeden ve cepheleşmeden siyaset yapmak gerekiyor” dedi.



İncirli, “Kendi onurumuzla, kendi duruşumuzla, kültürümüzü kimliğimizi ve yurdumuzu geleceğe taşımak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Sıla Usar İncirli, BRT Canlı Yayını'nda Levent Kutay'ın sorularını yanıtladı.

Ülkedeki son siyasi gelişmelerin sorulması üzerine İncirli, “ Yaşadıklarımız kader değil. Bunu değiştirebiliriz. Bunu yaparken de kutuplaşma, insanları bölme, ayrıştırma, insanların hassas konuları üzerinden tartışma yaratmaktan uzak durmak gerekir. Biz buna çok önem veriyoruz. Biz Kıbrıs Türk Halkı'nın tümünü kucaklayarak bu yolu yürümeye çalışıyoruz. Bu toplum gücünü birleştirmez önündeki zor badireleri, sosyal ve ekonomik sorunlarını atlatamaz. Parçalanırsak, üstesinden gelemeyiz” dedi.

İncirli, “Kendi onurumuzla, kendi duruşumuzla, kültürümüzü kimliğimizi ve yurdumuzu geleceğe taşımak istiyoruz. CTP'nin bedeller ödeyerek verdiği kavga budur. Bu ülkede var olmak, sorunlarıyla var olmak. Ama sorunlarımız, hep birlikte, çöz çöze var olmak. Biriktirerek değil.” diye ekledi.

Bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Akıncı'nın son açıklamalarından CTP tabanının etkileneceğini düşünmediğini belirten İncirli, “ Söz konusu değil... Şu anda CTP kendi adayının etrafında kenetlenmiştir. Bizim kendi sözümüz var. Genel Başkanı zaten CTP tabanının da diğer insanlarımızın da düşüncelerini ifade ediyor. Farklı bir şekilde söylenmesini desteklemeye de ihtiyaç yoktur.” yanıtı verdi.

Sıla Usar İncirli “ Sayın Cumhurbaşkanı kendine göre bir değerlendirme yapmıştır; lakin bu ülkenin ana gündeminde bir ilhak sorunu da yoktur. Kıbrıslı Türklerin de Türkiye'nin de böyle bir talebi hiç olmamıştır... Bizim sorunumuz Kıbrıs Sorunu'dur. İki bölgeli iki toplumlu federal çözümü gerçekleştirme sorunudur. Federal devletin içinde kendimizi geleceğe taşımak sorunudur. Uluslararası hukuk içinde mücadelemizi sürdürmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

CTP için 26 Nisan'dan sonrası da olduğunu belirten İncirli, iyi bir hazırlıkla 5'likonferansa gitmek gerektiğini söyledi.

İncirli, “Kıbrıslı Türkler kendilerini ifade etme imkânı bulmazsa kimse bizim için herhangi bir şey düşünmez. Bizim kendimizi anlatmamız lazım. AB'ye, BM'ye anlatmamız lazım. Kendi içimizde küserek, kırılarak, insanlarla diyaloğu kesemeyiz. Biz 26 Nisan'dan sonra yoğun bir diplomasiyle, kuvvetli ekiplerle, bu ülkeyi, bu ülkenin insanının sorunlarını ve çözüm önerilerini anlatacağız” dedi...

Erhürman'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda CTP'nin geleceği ve kendisinin Genel Başkanlık ihtimalinin sorulması üzerine Sıla Usar İncirli şöyle konuştu:

“Bu konu partimizin gündeminde değildir. Şu anda bizim için gündem Cumhurbaşkanlığı Seçimidir ve Genel Başkanımızı Erhürman'ın bu seçimi kazanmasıdır. Buna odaklandık.” Konuşmak için çok da erkendir...