İncirli: “Kararsızlar hükümeti”

UBP-HP hükümetinin önce yürürlüğe koyduğu ardından geri adım attığı bazı kararları anımsatan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “UBP-HP kararsızlar hükümeti” eleştirisinde bulundu.

Posta ve Trafik Dairelerinin işleyişiyle ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın aldığı karar ve akabinde bu kararın geri çekilmesini anımsatan İncirli, sağlık ve turizm alanında da yapılan benzer hataları maddeler halinde dile getirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘rastgele kararlar değil rasyonel kararlar alınmalı’ diyen İncirli, her zaman yardıma hazır olduklarını yineledi.

İncirli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“UBP-HP KARARSIZLAR HÜKÜMETİ

Ülkemiz yeni korona virüs salgını tehditi altında iken şeffaflıktan, güvenden, bilimsellikten uzak kararlar alıp veren vazgeçen bir hükümet tarafından yönetiliyor. Sayamadığım kadar çok örnek var ama birkaç tanesini hatırlayalım, hatırlatalım:

1. Salgın tehditi başladığı zaman genel sağlık hizmetleri ile pandemi hastanesinin ayrılması gerektiğini defalarca, son perdeden dile getirdik. Bakanlar Kurulu nihayetinde karar verdi. Mağusa Devlet Hastanesi pandemi hastanesi ilan edildi. Günler içinde bu karardan gerekçe belirtmeksizin vaz geçtiler. Bir süre daha konu sürüncemede kaldı. Bu arada hasta sayısı artmaya devam etti. Ardından bir karar daha alındı. Dr. Burhan Nalbantoğlu, sağlığın amiral gemisi, pandemi hastanesi oldu. Genel sağlık hizmetleri Kolan Hastanesi ve Mağusa Devlet Hastanesi’ne bölüştürülecek dendi. Sonra bundan da vaz geçtiler. 600 yataklı Nalbantoğlu’ndaki hizmetler birkaçı hariç 40 yataklı Kolan Hastanesi’ne sıkıştırıldı. Genel sağlık hizmetleri hasta güvenliğini tehlikeye atacak kadar zayıflatıldı.

2. Dünya Sağlık Örgütü karantina yönetimi çok önemlidir, hastaları hızlı tespit edin, izole edin, temaslıları takip edin diye uyardı. Biz de uyardık. Hatta yardım önerdik. Binlerce insanı etkileyen karantina yönetimini şeffaf, eksiksiz yapın, doğru bilgiler verin insanlara dedik. Aynı koşullarda yurtdışından gelenlerin bir kısmı antikor testleri negatif çıkınca evlerine gönderildi. Karantina süresi birkaç gün sonra dolanlar ise testleri negatif olduğu halde karantina süreleri uzatıldı. Hangi koşullarda nasıl bir yol izleneceği hakkında Sağlık Bakanlığı tatmin edici bir açıklama yapmadı. İnsanların alınan kararların gerekçelerini bilmeye ve bu kararların tutarlı olduğunu görmeye ihtiyaçları var.

3. Turizm Bakanı 1 Haziran’da turizmi açmayı hedefine koydu, sonra otelleri açacağız demedik, dedi.

4. En son inci ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan geldi. Posta Dairesi Müdürlüğü ve Trafik Dairesi Müdürlüğü Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi, yarından itibaren hizmet vermeye başlayacaktır dendi. Ardından geri alındı.

Rastgele kararlar değil rasyonel kararlar alınmalı. Bu zor süreçte toplumun her bir bireyinin katılımına ve uyumuna ihtiyaç varken insanlarda güvensizlik, endişe yaratmayın. Zorlanıyor olabilirsiniz, anlarız, yüzleşin ve bir an önce kendinizi toparlayın. Yardım istiyorsanız ülkenin tüm kapasitesi ile çalışmasını sağlayın. Biz muhalefet olarak yardıma hazır olduğumuzu defalarca söyledik. Bu ülkenin şimdi hemen iyi bir idareye ihtiyacı vardır.”