Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını saat 15.30 sıralarında tamamladı.



İncirli: “Çağdaşlık engelli bireylerin yaşama katılmasıyla ölçülebilir”



Güncel konuşmaların yapıldığı toplantıda söz alan CTP Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli “Engelli Yurttaşların Hukuki Sorunları” hakkında konuştu.

İncirli, bir toplumun çağdaşlığının engelli bireylerinin toplum yaşamına katılmasıyla ölçülebileceğini ifade etti.

2010 yılında Meclis’ten geçen BM engelli bireylere ilişkin uluslararası sözleşmenin iç hukukta gerekli düzenlemelerin yapılmaması nedeniyle uygulanamadığına vurgu yapan İncirli, engellilik düzeyini belirleyen tüzüğün güncelliğini yitirdiğini dile getirdi.

Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun yoğun çalışmalar sonucu bu tüzüğü yenilediğini anlatan İncirli, tüzüğün bir an önce hayata geçmesi için hükümetin gerekli adımları atmasını istedi.

Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun özel ihtiyaçlı çocukların eğitim konusunda da gerekli mevzuat çalışmalarını yaptığını dile getiren İncirli, konunun Bakanlar Kurulu’na gelmeye hazır olduğunu kaydetti.

İncirli, 100 kadar kişinin bu konularda verdiği emeğin çok önemli olduğunu dile getirdi.

2006 yılından bu yana kamuda engelli istihdamı yapılmadığını hatırlatan İncirli, öte yandan engelli bireylerin özel sektörde istihdam edilmesi konusunda geçen hükümet döneminde çeşitli çalışmalar yapıldığına işaret etti.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, ancak bu bahsettiği düzenlemeler yapılırsa engelli bireylerin eşit ve ayrımcılıktan uzak bir yaşam sürebileceğini söyledi ve bu ülkede mutlu yaşamanın herkes kadar engelli bireylerin de hakkı olduğunu dile getirdi.



Sucuoğlu: “Yasal değişiklikleri hızla çalışacağız”



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da yanıt vermek üzere kürsüye çıktı.

Sucuoğlu engelli bireyler konusunda gerekli yasal değişikleri hızlı bir şekilde çalışacaklarını dile getirerek bunun partiler üstü bir konu olduğunu vurguladı ve bu konuda hep birlikte çalışmaya da hazır olduklarını belirtti.

Sucuoğlu, engelli bireylerin özellikle turistlere yönelik ürünlerin üretileceği bir sistemde çalışma yaşamına katılması konusunda yaptıkları çalışmalar bulunduğunu kaydetti.



Altuğra: “Huzurun olmadığı yerde mutluluktan asla söz edilemez”



Ardından UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkının Yaşadığı Kronikleşmiş Sorunlar” başlıklı konuşma yaptı.

Huzurun olmadığı yerde mutluluktan asla söz edilemeyeceğine vurgu yapan Altuğra, hemen her gün ölümlü kazalar yaşanması bir yana cana kastedişler, soygun ve hırsızlık olaylarının artık meydanlarda gerçekleşmeye başladığını belirtti.

Girne’de yaşanan soygun olayı ardından hırsızların elini kolunu sallayarak ortalıkta dolaştıktan sonra havaalanından ülkeyi terk ettiğine işaret eden Altuğra, vatandaşın can ve mal güvenliğinde hangi noktada olunduğunu sordu.

Ekonomiye can verecek adımların atılması gerektiğini dile getiren Altuğra, çevre konusunda da gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi.

Altuğra halkın “gece karanlığına gömülen yollarda ilkel insanlar gibi seyahat etmek” durumunda bırakıldığını da ifade etti.



Şahiner: “TL’nin yakından takip edileceği birimler kurulmalı”



Daha sonra CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner “Sürdürülebilir Mali Yapı” konusunda güncel konuşma yaptı.

KKTC’nin Türk Lirası kullandığını ve bu para birimi üzerinde herhangi bir müdahale şansı olmadığını anlatan Şahiner, “Bizim maliye ve ekonomi konusundaki bakanlıklara TL’nin yakından takip edileceği birimler kurmamız ya da bu konuda dışardan hizmet almamız gerekir” dedi.

Şahiner, bunun ekonominin öngörülebilir hale gelmesi adına önemli olduğunu kaydetti.

Yapılan kalkınma planlarının TL’deki kırılganlık nedeniyle felaketle sonuçlanabildiğini anlatan Şahiner, Türkiye ekonomisi takip ediliyor olsa TL’deki kırılmanın aslında çok önceden görülebileceğini ifade etti.

Yerel ve mahalli gelirlerin artırılması için de gerekli adımların atılması gerektiğini söyleyen Salahi Şahiner, sürdürülebilir bir mali yapıya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Salahi Şahiner, Ticaret Odası tarafından yapılan bir araştırmaya değinerek Türkiye ile yapılacak mali protokollerin önemine de işaret etti.

Kumarhanelerden alınması gereken vergiler konusunda da gerekli adımların atılması gerektiğini kaydeden Şahiner, vergilendirme konusunun sektörel bazda ele alınması gerektiğini söyledi.

Ticaret Odası’nın yaptığı araştırmada yüzde 50 üzeri kayıt dışılık olduğunun belirlendiğine işaret eden Şahiner bunun halledilmesiyle ülke kaynaklarının fazlası ile yeteceğini vurguladı.

Şahiner, teşvikler konusunun da yeniden ele alınması gerektiğini dile getirdi.



Hamzaoğulları İskele ve Karpaz bölgesindeki eksik hizmetleri anlattı



CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları “İskele-Karpaz’da yapılması gereken hizmetler” başlıklı konuşma yaptı.

İskele-Karpaz’ı; İskele Merkez, Orta Karpaz, Ziyamet’ten yukarı olacak şekilde 3’e ayırmak gerektiğini dile getiren Hamzaoğulları artık Bafra’daki otellerden İskele’ye kadar olan yolun yürünmez hale geldiğini söyledi. Bu konuyla ilgili halka bilgi verilmesini isteyen Hamzaoğulları, köyleri birleştirecek yollar konusunda da gereğinin yapılması gerektiğini ifade etti.

Kaleburnu’nda bir petrol istasyonu izni konusunda durumun ne olduğunu soran Hamzaoğulları, bunun yanında Yenierenköy’deki kaymakamlık binasının ikinci etabı hakkında da bilgi istedi.

Orta Karpaz bölgesinde Pamuklu köyünün dört yol kavşağında hastane yapılması konusunda gerekli adımların atılmasını isteyen Hamzaoğulları, Mehmetçik Ortaokulu’nun liseye dönüştürülmesi gerektiğini de söyledi.

Hamzaoğulları bölgedeki ambulans ihtiyacının giderilmesi gerektiğini dile getirdi.

İskele Bekirpaşa Lisesi’nde şu an 900 öğrencinin eğitim gördüğünü ve okul alanının çok dar olduğunu kaydeden Hamzaoğulları, bu konuda gereğinin yapılmasını istedi.

Engelli rehabilitasyon merkezi konusunda gerekenin yapılmasını isteye Hamzaoğulları, Meclis tatili süresince hükümetin 100 günden fazla vakti olduğunu, Ekim’den itibaren Meclis kürsüsünden bu konuların takipçisi olacağını söyledi.



Atakan yol çalışmaları hakkında bilgi verdi



Cevap vermek üzere kürsüye çıkan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Kaleburnu köyünde benzin istasyonu konusunda, bu ve diğer petrol istasyonu izinleri konusunda gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.

Kaleburnu-Sipahi yolunun oto korkuluklarının yapılmaya başlandığını belirten Atakan, Temmuz’un ikinci haftası gibi bu yolu kullanıma açmayı planladıklarını kaydetti.

Yeşilköy’de menfez çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Atakan, Karpaz- İskele bölgesindeki yol çalışmalarına değindi.

Bakan Atakan, İskele çıkışından Bafra oteller bölgesine giden yolda da ara emirleri sorunlarının çözüldüğünü, bu konuda Türkiye’deki ilgili bakanla görüştüklerini, Türkiye’deki yetkililerin kısa süre içinde ülkeye geleceğini yarım kalan yol çalışmaları hakkında çalışma toplantısı gerçekleştirileceğini söyledi.