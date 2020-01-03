"İnceleyeceğim, değerlendireceğim"
Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı'na dair süreç devem ederken Başbakan Ersin Tatar sessizliğini YENİDÜZEN’e bozdu,
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Tatar'dan YENİDÜZEN'e 'İmar Planı' açıklaması:
"İnceleyeceğim, değerlendireceğim"
Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı'na dair süreç devem ederken Başbakan Ersin Tatar sessizliğini YENİDÜZEN’e bozdu, Tatar "İmar Planı'nı inceleyeceğim, değerlendireceğim, daha sonra açıklama yapacağım" dedi. YENİDÜZEN'den Mert Özdağ’a kısa bir açıklama yapan Tatar sürecin tıkandığına yönelik iddiaları reddetti, planın "inceleneceğini" belirtti.
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Etiketler : imar planı, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi, ayşegül baybars, ersin tatar, hasan taçoy
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