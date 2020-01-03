Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. "İnceleyeceğim, değerlendireceğim"
"İnceleyeceğim, değerlendireceğim"

"İnceleyeceğim, değerlendireceğim"

Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı'na dair süreç devem ederken Başbakan Ersin Tatar sessizliğini YENİDÜZEN’e bozdu,

A+A-

 

Tatar'dan YENİDÜZEN'e 'İmar Planı' açıklaması:

"İnceleyeceğim, değerlendireceğim"

Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı'na dair süreç devem ederken Başbakan Ersin Tatar sessizliğini YENİDÜZEN’e bozdu, Tatar "İmar Planı'nı inceleyeceğim, değerlendireceğim, daha sonra açıklama yapacağım" dedi. YENİDÜZEN'den Mert Özdağ’a kısa bir açıklama yapan Tatar sürecin tıkandığına yönelik iddiaları reddetti, planın "inceleneceğini" belirtti.  

 

 

Bu haber toplam 379 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
UBP-HP’de imar planı gerilimiUBP-HP’de imar planı gerilimiMağusa, İskele ve Yeni Boğaziçi İmar Planı’nın tartışmaları sürerken Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi kanatlarından karşılıklı açıklamalar geliyor. Koalisyon ortaklarının İmar Planı gerilimi gün yüzüne çıkmaya başladı.
"Başbakan İmar Planı’nı İnceleyecek""Başbakan İmar Planı’nı İnceleyecek"
Baybars'tan kritik açıklamaBaybars'tan kritik açıklamaKanal SİM'e konuşan İçişleri Bakanı Baybars, Mağusa İskele Yeni Boğaziçi İmar Planı'nın bugün Resmi Gazete'de yayınlanacağını söyledi.