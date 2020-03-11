İnce: "İlk vakaydı, henüz ülkede bulaşma başlamadı"

TC Sağlık Bakanlığı Coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, TC Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden Uzman Doktor Serap Çetin Çoban, Sağlık Bakanlığı’nda açıklamada bulundu.

Toplantıda ülkede ilk kez Coronavirus görüldüğü ve henüz ülkede bulaşma başlamadığına dikkat çekilirken, korunmanın önemine değinildi. Bu bağlamda toplum bireylerine önemli sorumluluklar düştüğünün altı çizilirken, panik havasından çıkılması gerektiği ifade edildi.

İnce: "Bu ilk vakaydı. Henüz ülkede bulaşma başlamadı"

Toplantıda söz alan Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Dr. Figen İnce, ülkede henüz bulaşmanın başlamadığına dikkat çekerek, vatandaşların bilinçli davranmasının önemine dikkat çekti.

İnce, açıklamasında özetle şu ifadelere yer verdi: “Bakanlığımız hemen harekete geçti. Salgın kontrol ekibimiz, bilgilendirme ihtiyacı olan gruplarla düzenli toplantı yaptı, alması gereken önlemleri aldı. Günümüzde tüm önlemlerimize rağmen ilk vaka dün görüldü. Halkımız çalışmalarımızı çok duymamış olabilir ama ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Salgının ülkeye gelişini geciktirmekle ilgili birçok ilgili daire ve bakanlıkla toplantılar yaptık. Fakat yine de dün bir Alman turistte bu virüsü gördük. Bu ilk vakaydı. Henüz ülkede bulaşma başlamadı. Fakat bu vaka bir uçakla gelen 140 kişilik turistten birsidir. 3 otel bunların dolaşımını durdurmak için karantinaya alındı. Ülkede büyük bir panik başladı. Salgınlar iyi yönetilirse kazanılır. Bu paniği durdurmak salgından bile önemlidir. bizler bu alanda uzman olarak iki hocamızdan destek almak ve halkal onları buluşturmak için ricada bulunduk. Çok çalıştık. Şu anda halka mesaj vereceğiz. Sağlık bakanlığı, salgını çok iyi yönetim için iş başındadır. Halk, sakin olmalı, akıllıca davranmalı, uzman tavsiyelerine uymalı, takım ruhu ile paniği kontrol etmeliyiz” dedi.

Yavuz: "El hijyeni çok önemli, kalabalık ortamlardan kaçınmalıyız"

TC Sağlık Bakanlığı Coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz da açıklamasında ülkedeki çalışmaları taktir ettiklerini ifade ederek, yapılması gereken en önemli şeyin korrdineli çalışmak olduğuna değindi. Yavuz, “Geldiğimizden beridir toplantı ve gözle halindeyiz. Yapılanları görünce çok mutlu olduk. Bu gelişmişlik bizi sevindirdi. Sağlığın tüm aşamalarını düşünen bir plan oluşturulduğunu gördük. Hiçbir ülkenin bu konuyla ilgili lüksü yok. Her ülke buna hazırlıklı olmalıdır. Yapılması gereken en önemli şey koordinasyondur. Biz de TC’de dünya sağlık örgütü doğrultusunda çalışma yapıyoruz, burada da öyle. Buradaki vaka dıştan gelen bir vaka. Kendi vakalarımızı görmeye de hazırlıklı olmalıyız. Her aşamaya hazırlıklı olmalıyız. Çin’de yapılan hazırlık, alınan önlem de bize bunu gösterdi. dünya sağlık örgütü 3 konuyu vurguluyor. Birincisi tüm halka görev ve sorumluluk düştüğü ve hazırlıklı olunması gerektiği. Herkes kendini bilimsel yöntemlerle korumalı. El hijyeni çok önemli, kalabalık ortamlardan kaçınmalıyız. İkincisi de de kendimizi değil, başkalarını da düşünelim. Hasta iseniz maske takın, toplu ortamlara çıkmayın, gereksiz yere kullanılan özellikli maskeler de önerilmiyor. Bu maskeler sağlık çalışanlarının kullandığı maskelerdir. Hasta olmayanlar düzenli şekilde maske, özellikle tıbbi maske kullanmamalı. Akıllı olmalıyız. Dedikodu, uydurma haberlere karşı kendimizi korumalıyız. Güvenilir kaynaklardan faydalanın. Burada işinin farkında olan bir ekip var, bu büyük şans, çok mutlu olduk” ifadelerini kullandı. Bir hastamız var, genel durumu iyi, tedavisi devam ediyor, hasta hala karantinada." dedi.

Gürkut: "Umarım halk paniğini bir an önce atar ve sorumlu şekilde davranır"

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut da toplantıda söz alarak toplumdaki bireylere düşen ciddi sorumluluk olduğunun altını çizdi. Gürkut, “Halkı sürekli hazırlamaya çalıştık. En önemlisi bireylerin kendini korumasını öğrenmektir. Bu salgının gidişatını tedbirler kadar halkın da davranışı belirleyecek. Bireylere ciddi sorumluluk düşüyor. Lütfen koruyucu tedbirlere uyun. Bu saaten sonra sorumlu davranıp, kurallara uymalıyız, böyle olursa ipler bizim elimizde kalır. Umarım halk paniğini bir an önce atar ve sorumlu şekilde davranır" şeklinde konuştu.

SORU - CEVAP BÖLÜMÜ

Basın toplantısındaki soru cevap bölümünde de "Korunmamıza ilişkin çok çeşitli açıklamalar var, nasıl korunacağımıza dair tek bir ağızdan yönetim nasıl sağlanmalı? Vatandaş bunu en doğru nereden takip etmeli?" sorusuna cevaben, Sağlık Bakanlığı paylaşımlarının takibine değinildi. Kaynağı belirtisiz yerlerdeki yazılar ve bilgilere güvenilmemesi gerektiğine değinilirken, "Herkes kendince yayın yapıyor. Farklı kurumlar açıklamalar yapıp, sorunu kendi açısıyla anlatabilir. Kaynağı belirtisiz yerlerdeki yazılar, bilgilere güvenilmemeli. Kimsenin yayın yapma özgürlüğünü kısıtlayamayız ama herkes Sağlık Bakanlığı’nın paylaşımlarını takip etmeli.” denildi.