İnanılmaz ama gerçek: Kilo kaybettikçe diyetten uzaklaşanlar!

Dilara Topcan

Birçok kişinin kilo kaybederken diyetten kopmaya yatkın olabileceğini biliyor muydunuz? Örneğin başarılı bir şekilde diyet sürecinde ilerliyor olsa dahi bir anda diyeti bırakmaya yönelebilen birçok kişiyle karşılaşabiliyoruz. Sanıyorum tam da bu aşamada kişiler “ben diyet işini nasıl olsa yapabiliyorum” algısına bürünebiliyor ve sonuç olarak gelen rahatlıkla da diyetten kopuveriyor ya da diyeti ‘erteleyebiliyor’… Sonrasında da tabii ertelenen diyeti yeniden toparlamak zor oluyor ve kaybedilen kilolar da birer birer geri kazanılıyor…

SABIRSIZIZ!

Sabır yaşamdaki en önemli erdemlerden biri… Yaşamımızda sabredemediğimizden ötürü birçok sorunla karşılaşabiliyor hatta çoğu zaman da kendi fiziksel ve ruhsal sağlığımızı negatif yönde etkileyebiliyoruz… Aynı durum diyet süreci için de geçerli… Sabredebilsek ya da sabretmeyi bilebilsek diyet sürecindeki başarımızdan bağımsız olarak yolumuza devam etmeyi de bileceğiz ama ne yazık ki bunu çoğu zaman başaramıyoruz… Kısacası diyetten kopmak büyük ölçüde ‘sabırsızlığımızla’ da ilgili olabilir…



PEKİ DAHA BAŞKA NE GİBİ FAKTÖRLER DİYETTEN ‘KOPARABİLİYOR’?



1)DİYETİN ÇOK SIKI OLMASI!

Aşırı sıkı ve düşük kalorili yani zorlayıcı diyetler de diyetten kopmayı hızlandıran faktörler arasında yer alabiliyor…

2)DİYETTE ‘ÖDÜL’ OLMAMASI!

Bu durum sabırsızlığı da tetikliyor ve diyet haricinde tüketilmek istenen yiyecek ya da içeceklerden diyet süresince mahrum kalındığı için diyetin başarısı da pek tabii olumsuz yönde etkilenebiliyor…

3)KİLO KAYBETTİKÇE ŞIMARIYORSAK

Kilo verdikçe şımarıp azacık şundan alsam ne olur düşüncesiyle her geçen gün diyet ölçülerini bozmaya başlamışsak da diyet başarısızlığıyla karşılaşmamız kaçınılmaz olabiliyor…

4)İDEAL KİLODA OLMAK İSTEMİYORSAK! (BU SİZE İLGİNÇ GELEBİLİR)

Bazı bireyler ise psikolojik ya da daha farklı faktörlerden ötürü kilo kaybetmeyi ‘gerçekten’ istemiyor olabilirler… Bu da diyet başarısızlığı için önem teşkil eden ve bir o kadar da ilginç faktörlerden olabilir…

5)DİĞER KİŞİLERİN ETKİSİ ALTINDA KALMAK

Dışarıdan fazlaca etkilenen ya da diyeti konusunda yeterince destek görmeyen bir birey de ne yazık ki eşi, arkadaşları veya aile bireylerinin diyet düzenine uygun olmayan tutumları neticesinde başarılı giden bir diyeti başarısızlıkla buluşturabiliyor…

Hepimiz için sağlık ve güzelliklerle dolu bir hafta olsun… Sevgiyle kalın…