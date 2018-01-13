İmzalar atıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından belirlenen ve 2 Ocak’ta başlayan yerli futbolcular için bonservisli ara transfer dönemi dün sona erdi. Takımlar, anlaşmaya vardığı oyunculara imzayı attırdı. Kiralık ve yabancı oyuncu transfer dönemi ise 22 Ocak’ta tamamlanacak.

Son gün 20 imza…

Yerli futbolcular için bonservisli ara transfer dönemi dün sona erecek olmasıyla federasyonda az da olsa yoğunluk vardı. Mesai saatleri içerisinde federasyona giden futbolcular, ikinci devre için anlaşmaya vardıkları takımlara imza attılar. 11 oyuncu A takım için, 9 oyuncu ise U21 takımında oynamak için imza attı.

Deniz Kibar ve Muhammed Ali Uçar Ozanköy’de

Ligin son sırasında bulunan Ozanköy, transferlerine devam etti. Daha önce Abia Israel, Ertaç Taşkıran gibi isimlere imzayı attıran kırmızı beyazlı ekip, dün yine daha önceden anlaşmaya vardığı genç oyuncu Deniz Kibar’a imzayı attırdı. Ozanköy’ün dün attırdığı başka bir imza ise Muhammed Ali Uçar oldu. Muhammed Ali Uçar, Türk Ocağı’ndan Ozanköy’e bonservisli olarak transfer oldu. Kırmızı beyazlı ekibin gelecek hafta başında bir yabancı oyuncu getirmesi de planlanıyor.

Yeşilova kadrosunu güçlendirdi

Süper Lig’in bir başka Girne ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova, daha önceden anlaşmaya vardığı Ulaş Candanal ve Hamis Çakır’a resmi imzayı attırdı. İki oyuncu da bonservisli olarak yeşil beyazlı kulübe transfer oldu. Yeşilova’da bir diğer gelişme Çağrı Kıral ve Remzi Betmezoğlu konusunda gelişmeler yaşandı. Girne ekibi, yapılan toplantılar sonucunda hem oyuncularla, hem de Küçük Kaymaklı ile prensip anlaşmasına vardı.

Burak’ın bonservisi alındı

Sezon başında Türk Ocağı’ndan Binatlı’ya kiralık olarak alınan Burak Sarıkaya, dün federasyon binasına gelerek bir kez daha imza atmak durumunda kaldı. Binatlı, bu kez oyuncunun bonservisini almayı başardı.

Yabancı ve kiralık devam ediyor

Yabancı uyruklu futbolcu ve kiralık transfer dönemi ise devam ediyor. Takımlar 22 Ocak Pazartesi gününe kadar bu transfer döneminden yararlanabilecek.

Bonservisi elinde bulunan oyuncu Rıdvan Doymaz, Mormenekşe'ye transfer oldu.

Lapta, Merit Alsancak Yeşilova’dan Abdullah Atma, Tatlısu’dan Kemal Göktaş ve Karşıyaka’dan Kamuran Ertürk’e imza attırdı.

Fotoğraflar: Hüseyin ÖZBARIŞCI