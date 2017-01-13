İmzalar atıldı

Vakıflar Bankası Basketbol Ligi’nde mücadele eden Mapfree ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında Erdal Özirfanoğlu-Sercem İnancı takası gerçekleşti. İlk olarak YENİDÜZEN’in okuyucularına duyurduğu transfer görüşmelerinde imzalar atıldı. Her iki oyuncu da takımlarıyla anlaşmaya vardı. Daha önceden iki kulüp anlaşmış ve oyuncularla görüşmek için izin almıştı. Bu bağlamda YDÜ ile görüşüp anlaşan Sercem’in ardından, Erdal da dün sabah saatlerinde Mapfree ile görüştü ve anlaşmaya vardı.