İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Mağusa’da yapılan basın toplantısında, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı'na yönelik açıklamalarda bulundu.

Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ın da katıldığı toplantıda Baybars, Emirnamelerle değil İmar Planlarıyla kalkınma vurgusu yaptı.

Baybars, belirsizliğin ortadan kalkmasına yönelik taleplerin olduğunu, tüm paydaşları asgari ölçüde memnun edecek şekilde bir plan hazırlandığını söyleyerek, İmar Planıyla ilgili kararsızlığı olan kişilerin farklı görüş ortaya koyabileceğini kaydetti.

Sadece İçişleri Bakanlığı’nın değil, bölge belediyelerinin ve teknik ekibin de görüşleriyle nihai karar verildiğini ifade eden Baybars, hedefin planlı gelişme, kaliteli yaşam ve altyapının sağlanması olduğunu belirtti.