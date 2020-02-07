İmar Planı’nın ‘hızla tadili’nde uzlaşıldı

16.30 Müteahhitler Birliği ile Hükümet yetkililerinin Başbakanlık’taki toplantısından ‘İmar Planı’nın hızla tadili’ uzlaşısı çıktı.

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, prensip olarak İmar Planı’nda Başbakan’ın da endişelerini giderecek bir tadilat çalışması yapılmasında uzlaşıldığını belirtti, tadilat çalışması için de Pazartesi komisyonun kurulacağının kararlaştırıldığını aktardı. Komisyonun bu çalışmayı ‘kısa sürede’ tamamlanması beklentilerini de belirten Gürcafer, Başbakan’ın da ‘iyi niyet istemi’ ile araçlarını Başbakanlık önünden alacaklarını ancak Pazartesi’nden itibaren çalışmaların başlamaması durumunda bu sefer daha güçlü bir şekilde geleceklerini ve hiç gitmeyeceklerini belirtti.

Toplantı sonrası basına açıklamalarda bulunan Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, toplantıya Başbakan Ersin Tatar’ın yanı sıra, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Tarım Bakanı Dursun Oğuz ve UBP Genel Sekreteri Ersan Saner’in de katıldığını ifade etti, uzlaşıyı şöyle aktardı:

“Verimli bir toplantı oldu. Prensip olarak İmar Planı’nda Başbakan’ın da endişelerini giderecek bir tadilat çalışması yapılması yönünde oldu. Pazartesi itibarıyla komisyonun kurulması, her gün toplanarak endişeleri giderecek şekilde bir tadilat yapılmasını kararlaştırdık. Bize göre böyle bir tadilat çalışması 1 haftada tamamlanabilir, açıklandığı gibi 6 aya gerek yoktur.

Pazartesi günü bu komisyon kurulacak. Hepimizin kafasında endişeler var. Sayın Başbakan bizden de iyi niyet hamlesi istedi, biz de yapıyoruz, araçlarımızı alıp gideceğiz. Pazartesi itibarıyla çalışmalar başlamazsa, bu sefer bin araç değil, 10 bin araçla geleceğiz.

Tehdit algılanmasın, tarzımız değil ama eğer herhangi bir adım atılmazsa bu defa çok daha şiddetli bir şekilde geliriz ve gitmeyiz”.

15.00 Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) yetkilileriyle görüşüyor.

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmaması ve yürürlükteki emirnamenin yarattığı sıkıntılar nedeniyle dünden beri Başbakanlık bölgesinde araçlı eylemde olan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın da katılımıyla Başbakanlık’ta toplantıya girdi.

Toplantı 14.40'ta başladı. Toplantıya KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer ve bazı müteahhitler, hükümet tarafından da bazı bakanlar ve teknik personel de katılıyor.

Gürcafer, toplantı öncesi basına yaptığı açıklamada, görüşmede ana hatlar üzerinde anlaşmaya varmayı umut ettiklerini söyledi ve derin görüş ayrılıkları ortaya çıkmaması temennisinde bulundu.

Dün çeşitli bölgelerden üzerlerinde taleplerinin yazıldığı pankartlar taşıyan iş araçları ve diğer araçlarla Lefkoşa’ya gelen inşaat müteahhitleri, araçlarını gece de Başbakanlık önünde bırakarak eyleme devam ediyor.

Başbakan Tatar, dün de eylemcilerin temsilcileriyle görüşmüş ve bugün daha geniş kapsamlı bir toplantıda bir araya gelme kararı alınmıştı. (tak)

14.04 Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, birlik üyeleriyle Başbakanlık’taki toplantıya katılıyor. Gürcafer, toplantıda İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın da yer alacağını belirterek, İmar Planı’nın bir an önce yürürlüğe girmesini talep edeceklerini kaydetti. “Bugün değilse iki gün sonra imzalasınlar, geri adım atacak değiliz. Eğer planda uzlaşı yapılması gereken, tadilat gereken noktalar varsa tartışılsın ama bir an önce yürürlüğe girsin” dedi.

09.30 Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, “Gazimağusa- İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamasıyla, emirnamenin devam etmesi imarla ilgili belirsiz ortamın sürmesinden dolayı üyelerinin ve bölge halkının mağdur edildiği gerekçesiyle dün araçlı başlattığı eylem sürüyor.

Araçlarını Başbakanlık önünde sonuç alınıncaya kadar çekmeme kararı alan İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, YENİDÜZEN’e konuştu.

Gürcafer: “Görüşmeden sonra eylemimiz şekillenecek”

Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Başbakanlıkta gerçekleşecek olan görüşmenin ardından eylemlerinin nasıl şekilleneceğine karar vereceklerini kaydetti.

Gürcafer, hükümet ortakları arasında konuya ilişkin görüş ayrılığı olduğunu kaydederek bir sonuç alınıncaya kadar bakanlık önünden ayrılmayacaklarını söyledi.